Рейтинг женщин, которые любят жить роскошно, согласно их знакам Зодиака

Место № 12 — Стрелец

Эти женщины бедных мужчин просто ненавидят. От скупых мужчин они просто ничего не ждут, т.к. считают, что они не могут их ничем порадовать. Ведь приносит счастье этим дамам лишь путевка на острова, драгоценные металлы и т.д. Чем дороже подарок – тем лучше, пишет Astrokamen.

Место № 11 — Водолей

Эти дамы утверждают, что им не нужны дорогие подарки, т.к. они не такие меркантильные. Все, что надо – это внимание. Однако под внимание она имеет ввиду оплату её курсов фотографии, фитнеса, мастер-классов по флористике и т.д. Слишком дорого обойдется такое внимание.

Место № 10 — Козерог

Дарить шикарные подарки и оплачивать курсы женщины-Козерогу не придется, т.к. обычно она и сама достаточно богата. Для неё главное, чтобы у её спутника просто был тугой кошелек и счет в банке. Им нужна просто быть в этом уверенными.

Место № 9 — Дева

Девы любят стабильность. Им достаточно того, чтобы вы каждый раз в определенное время дарили им подарки, а делать это каждый день вовсе не обязательно. Они не любят неожиданностей от мужчин, потому главное условие – постоянная стабильность.

Место № 8- Овен

Угодить овну крайне сложно. Она постоянно чем-то недовольна в плане ваших подарков. Ей и слишком дешевый не угодит, и слишком дорогой – это тоже пустая трата денег. А уж если просто предложить ей деньги, так это вообще плохая идея. Она решит, что вы и думать не можете сами.

Место № 7 — Близнецы

Близнецы поставят вам условие дарить лишь некоторые подарки для них. Это могут быть букеты, конфеты и спиртное. Все это потому, что сами они не хотят тратиться на вас. А ведь на дорогой подарок нужно в ответ дарить такой же. Только уже в серьезны крепких отношениях они будут готовы выдавать вам списки желаний.

Место № 6 — Рак

Если вы мало знакомы с этой женщиной, то дорогие подарки от вас принимать она не станет. Можно будет обойтись и без них вовсе. Зато стоит с ней вступить в серьёзные отношения, она вынудить вас зарабатывать ей на сюрпризы.

Место № 5 — Скорпион

Эта женщина очень любит деньги, поэтому на подарки ей тратиться придется. Чем дороже будет ваш подарок, тем меньше она будет пилить вам мозги. Да и сама может купить вам что-то стоящее.

Место № 4 — Телец

Она вроде и говорит, что ей важнее внимание, нежели дорогой подарок. Но под вниманием она подразумевает как-раз-таки, дорогое колечко или красивое платье, подаренное в момент её грусти и тд.

Место № 3 — Весы

Сам вид денег никак не вводит в радость этих дам. Они считают, что им от них ни горячо, ни холодно. Любят они подарки, которые уникальны, которые не дарят другим. Антиквариат подойдет отлично в этом плане.

Место № 2 — Лев

Львицам нужно просто полное распоряжение деньгами мужа, а также его умение зарабатывать, да побольше. Она знает, как приумножить то, что имеет. При этом тратить все средства умеет знатно. Спустит на дорогущие вещи.

Место № 1 — Рыбы