Идеальное место для первого свидания – мнение психологов

После длительного исследования ученые выяснили, какое место является наиболее стратегически подходящим для первого свидания. Выводы экспертов не удивляют, но заставляют задуматься, пишет Joinfo.ua.

Куда пригласить симпатичного вам человека на первое свидание?

Речь идет о самых обычных кафе, куда люди приходят выпить кофе. В таких местах витает запах свежей выпечки, чая и кофе. Эти ароматы посылают сигналы приятных ощущений в мозг. В момент наслаждения чашечкой бодрящего напитка большинство людей чувствуют себя свободно и раскрепощенно, даже если это первая встреча с незнакомым ранее человеком. Кроме того, в кафе обычно нет громкой музыки, которая помешала бы непринужденному общению симпатизирующих друг другу людей.

Идеальный вариант, по мнению ученых – это кафе с открытыми летними площадками и живой музыкой. Такая атмосфера отлично настраивает на романтический лад!