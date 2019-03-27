Топ-5 самых привлекательных и красивых женских причесок по мнению мужчин

Как удалось выяснить редакторам одного из популярных фэшн-изданий, сильной половине человечества нравятся в девушках не только локоны или же мега длинные ровные волосы. Опрос показал, что мужчины также обращают внимание на женщин с определенными прическами, пишет Joinfo.ua. С какими же именно?

Боб-каре с удлинением

Лера Кудрявцева. ФОТО: Shemetov Maxim/COVI

Подобную стрижку вы точно видели на голове у Леры Кудрявцевой или Виктории Бекхэм. Дело в том, что именно эта прическа открывает красивую шею девушки и заостряет внимание мужчин на плечах. К тому же, удлиненные локоны вытягивают форму лица и делаю вас стройнее.

Гладкие волосы с пробором посередине

Подобную прическу девушкам, которые родились с прямыми волосами сделать очень просто, а вот кудряшкам придется постараться несколько часов. Как показал опрос, данный вид укладки также очень нравится мужчинам.

Длинные, густые, здоровые волосы с естественным блеском говорят о том что их обладательница следит за своим питанием и образом жизни, а значит в будущем будет отличной матерью.

Легкая небрежность

Данный вид прически можно часто наблюдать в клипах Веры Брежневой. Волосы лежат неровно: они наполовину подкручены, наполовину ровные. Кажется, будто девушка только что искупалась в море, а укладку ей создали соленая вода и легкий ветер. Главное условие данной прически – чистые, блестящие волосы, которые выглядят естественно и опрятно.

Гладкий хвост

Ким Кардашян ФОТО: David Livingston / AFP

Пример такой прически четко отображен в образах Ким Кардашьян и модели Джиджи Хадид. Гладкий хвост делает из девушки красавицу.

Мужчины, глядя на женщину с подобной прической, мысленно возвращаются в школьные или же студенческие годы, когда обладательница подобного стиля была несбыточной мечтой каждого мальчика или парня.

Локоны

Бейонсе. ФОТО: Frazer Harrison/AFP

Куда же без них! Локоны придают любой девушке еще большей романтичности, легкости, нежности. Мужчинам женщины с подобной прической кажутся мягкими, хрупкими и ранимыми.