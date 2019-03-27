Топ-5 самых привлекательных и красивых женских причесок по мнению мужчин

Названы топ-5 женских причесок, которые способны обворожить любого парня. Рейтинг составлен, благодаря опросу, проведенному среди мужчин разных возрастов.
Как удалось выяснить редакторам одного из популярных фэшн-изданий, сильной половине человечества нравятся в девушках не только локоны или же мега длинные ровные волосы. Опрос показал, что мужчины также обращают внимание на женщин с определенными прическами, пишет Joinfo.ua. С какими же именно?
Боб-каре с удлинением
Подобную стрижку вы точно видели на голове у Леры Кудрявцевой или Виктории Бекхэм. Дело в том, что именно эта прическа открывает красивую шею девушки и заостряет внимание мужчин на плечах. К тому же, удлиненные локоны вытягивают форму лица и делаю вас стройнее.
Гладкие волосы с пробором посередине
Подобную прическу девушкам, которые родились с прямыми волосами сделать очень просто, а вот кудряшкам придется постараться несколько часов. Как показал опрос, данный вид укладки также очень нравится мужчинам.
Длинные, густые, здоровые волосы с естественным блеском говорят о том что их обладательница следит за своим питанием и образом жизни, а значит в будущем будет отличной матерью.
Легкая небрежность
Данный вид прически можно часто наблюдать в клипах Веры Брежневой. Волосы лежат неровно: они наполовину подкручены, наполовину ровные. Кажется, будто девушка только что искупалась в море, а укладку ей создали соленая вода и легкий ветер. Главное условие данной прически – чистые, блестящие волосы, которые выглядят естественно и опрятно.
Гладкий хвост
Пример такой прически четко отображен в образах Ким Кардашьян и модели Джиджи Хадид. Гладкий хвост делает из девушки красавицу.
Мужчины, глядя на женщину с подобной прической, мысленно возвращаются в школьные или же студенческие годы, когда обладательница подобного стиля была несбыточной мечтой каждого мальчика или парня.
Локоны
Куда же без них! Локоны придают любой девушке еще большей романтичности, легкости, нежности. Мужчинам женщины с подобной прической кажутся мягкими, хрупкими и ранимыми.
Так что, дорогие дамы, берите на заметку!