Эксперты рассказали, на что обратить внимание при выборе фарша

Прежде всего стоит посмотреть на сам продукт. Он должен быть однородным, без хрящей и сухожилий, а также в нём не могут присутствовать грубые соединительные ткани, пишет Life.ru.

Особое внимание нужно обратить на цвет продукта, который должен быть от розово-красного до тёмно-красного оттенка. Отмечается, что все изменения цвета фарша происходят из-за его неправильного хранения.

«Если цвет ровный, то, значит, фарш свежий. Чем больше в нём говядины, тем ярче будет цвет, и, напротив, если в фарше много свинины, то цвет будет более бледным», - отметила доктор технических наук, Анастасия Семёнова.