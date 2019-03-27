Лучшие друзья девушек - это бриллианты: кроссовки от Jimmy Choo, украшенные драгоценными камнями, уже в продаже

Их бриллиантовую огранку поддерживает рельеф массивной полупрозрачной подошвы, а блеск — шнуровка с люрексовой нитью.

Такую обувь нельзя прятать под брюками палаццо или комбинезоном свободного кроя — носите их с укороченными джинсами и кожаной мини-юбкой как только наступит май!

Кроссовки Diamond уже в продаже стоимостью 250 500 рублей (примерно 3425 евро)