Лучшие друзья девушек - это бриллианты: кроссовки от Jimmy Choo, украшенные драгоценными камнями, уже в продаже

Мы нашли блестящую (во всех смыслах!) обувь на весну: племянница кутюрных дел мастера Джимми Чу — Сандра Чой рассыпала тысячи стразов Swarovski на техно-кроссовки под названием, пишет Sobaka.ru.
Их бриллиантовую огранку поддерживает рельеф массивной полупрозрачной подошвы, а блеск — шнуровка с люрексовой нитью.
Такую обувь нельзя прятать под брюками палаццо или комбинезоном свободного кроя — носите их с укороченными джинсами и кожаной мини-юбкой как только наступит май!
Кроссовки Diamond уже в продаже стоимостью 250 500 рублей (примерно 3425 евро)
Напомним, в 2017 году такую же «бриллиантовую» обувь представили Saint Laurent: их замшевые сапоги были расшиты 6000 кристаллов Swarovski и раскуплены Рианной, Ритой Орой и Селин Дион.