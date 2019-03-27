«Не из-за денег»: откровенная история женщины, которая много лет встречалась с женатыми мужчинами

Другие мужчины являются неверными по своей сути. Какой бы идеальной ни была жена, рано или поздно его потянет налево. Хотя бы просто для разнообразия, пишет Fabiosa.ru.

С мужчинами понятно, но почему женщины, вступившие в роль любовницы, идут на такое? Что ими движет? Неужели им не хочется стабильных отношений, построенных, прежде всего, на честности?

Поговорив с «заядлой» любовницей, мы выяснили, почему ей удобно находиться в таком статусе.

1. Интимные отношения

Нашу героиню растили весьма целомудренной и внушали, что секс должен быть только после регистрации отношений. В 18 лет она была уверена, что девушку, живущую половой жизнью, никто не возьмет замуж, а к 21 году она поняла, что это все ерунда. Все ее нецеломудренные подружки повыскакивали замуж, и тогда наша героиня начала искать партнера для интимных отношений. И вошла во вкус. Выбирала она только женатых мужчин из соображений конспирации. Для всех окружающих она продолжала оставаться девушкой «строгих правил».

2. Романтика

Отношения с женатым всегда похожи на праздник. Номера в отелях, зарубежные поездки, экстремальные места для уединения – все это добавляет перчинки в связь с женатым.

«За себя я всегда платила сама», – добавляет наша героиня.

А когда она видела в доме любовника следы семейного быта (наглаженные пеленки, коляски, кроватки), она еще больше начинала ценить свое положение.

3. Одинокая старость

Наша героиня с высоты своего жизненного опыта сделала не очень утешительный вывод. Когда на старости лет умирает мужчина, у его постели сидят жена, дочь и, если повезло, мать. Когда умирает женщина, рядом с ней только дочь и, возможно, мать. Мужчина в этот момент без зазрения совести ретируется в никуда. И тогда она поняла, что брак выгоден только мужчине.

4. Особое отношение «женатика»

Женатый мужчина не будет докучать своим общением постоянно, от него можно успеть отдохнуть, – это раз. Он всегда будет чувствовать себя виноватым, так как не может жениться на любовнице, и, соответственно, будет всячески ей угождать, – это два.

До 30 лет наша героиня была «серийной» любовницей, а потом захотела замуж и детей. С мужем она живет уже 5 лет, ему не изменяет.

«Изменяет ли мне муж — понятия не имею. Жены моих бывших любовников верили, что им мужья не изменяют. Вот и я предпочитаю верить», – подытоживает она.