Результат измены: женщина родила близнецов от разных отцов

Об этом мелодраматичном, но интересном для науки случае рассказало издание Daily Mail. Жительница китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, подарила мужу сразу двоих сыновей. Взглянув на мальчиков, мужчина заявил, что один из них совершенно на него не похож.

При регистрации новорожденных в отделении полиции малышам был проведен тест ДНК. Он показал, что супруг женщины сомневался небезосновательно – мужчина приходился отцом лишь одному из близнецов.

Рождение близнецов, зачатых от разных мужчин, - удивительный редкий феномен. Вероятность такого рождения составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев. В науке данное явление известно как гетеропатернальня суперфекундация.

Поначалу жительница Китая горячо отвергала подозрения мужа в супружеской неверности. Она заявила, что мужчина ищет повод, чтобы бросить ее, и для этого сфальсифицировал результаты теста. Однако позднее мать близнецов все же призналась, что у нее была связь с другим мужчиной, который и стал отцом одного из братьев-двойняшек. Женщина утверждает, что измена была импульсивным и единичным событием в ее жизни.