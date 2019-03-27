Результат измены: женщина родила близнецов от разных отцов

В Китае женщина родила близнецов-двойняшек, из которых только один оказался биологически родным ее супругу. Рождение двойни от разных мужчин – явление очень редкое, но возможное. В данном случае произошла измена, пишет Medikforum.
Об этом мелодраматичном, но интересном для науки случае рассказало издание Daily Mail. Жительница китайского города Сямынь, провинция Фуцзянь, подарила мужу сразу двоих сыновей. Взглянув на мальчиков, мужчина заявил, что один из них совершенно на него не похож.
При регистрации новорожденных в отделении полиции малышам был проведен тест ДНК. Он показал, что супруг женщины сомневался небезосновательно – мужчина приходился отцом лишь одному из близнецов.
Рождение близнецов, зачатых от разных мужчин, - удивительный редкий феномен. Вероятность такого рождения составляет от одного на 400 до одного на 13 тысяч случаев. В науке данное явление известно как гетеропатернальня суперфекундация.
Поначалу жительница Китая горячо отвергала подозрения мужа в супружеской неверности. Она заявила, что мужчина ищет повод, чтобы бросить ее, и для этого сфальсифицировал результаты теста. Однако позднее мать близнецов все же призналась, что у нее была связь с другим мужчиной, который и стал отцом одного из братьев-двойняшек. Женщина утверждает, что измена была импульсивным и единичным событием в ее жизни.
По словам ученых, зачатие близнецов от разных отцов возможно лишь в том случае, если за один менструальный цикл в организме женщины созреет несколько яйцеклеток, которые окажутся оплодотворенными, если произойдут контакты с разными партнерами. В природе у некоторых видов животных, например кошек, данное явление – совсем не редкость. Первый пример рождения близнецов от разных отцов описан американским врачом Джоном Арчером в 1810 году, когда белая женщина стала матерью детей с разным цветом кожи. Всего науке известны порядка 10 случаев рождения близнецов, отцами которых являлись разные мужчины.