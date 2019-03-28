Новое вагинальное кольцо предотвращает 97% беременностей

Недавно одобренное средство для контрацепции избавляет женщин от ежемесячных походов в аптеки. Исследование показало его высокую эффективность, пишет Medikforum.
Новое вагинальное противозачаточное кольцо, действие которого может сохраняться в течение целого года, предотвращает 97% незапланированных беременностей. К такому выводу пришли американские ученые. Этот контрацептив нужно менять не с такой периодичностью, как другое ныне имеющееся противозачаточное кольцо, которое требуется извлекать ежемесячно. Новый контрацептив имеет гораздо больший срок службы.
У представительниц прекрасного пола есть множество способов контрацепции. Среди них гормональные таблетки, уколы, и пластыри, внутриматочные спирали, импланты, диафрагмы, спермициды, операции по перевязке фаллопиевых труб и вазэктомия, шеечные колпачки, губки, женские и мужские презервативы и вагинальные кольца. Эффективность каждого из данных средств составляет, в среднем, от 70% до 90%. В США, где проводилось исследование, сегодня максимальное количество женщин за всю историю наблюдений использует какие-либо презервативы. Недавно ученые подсчитали, что ими пользуются свыше 65% женщин репродуктивного возраста.
При покупке контрацептивов женщины выбирают максимально комфортные, доступные по стоимости, обеспечивающие надежную защиту имеющие минимум побочных эффектов средства. Всё больше числа женщин делает выбор в пользу контрацептивов длительного действия вроде внутриматочных спиралей, но некоторых отпугивает сама идея установки инородного объекта в свой организм на годы или мысль о разрезах на теле.