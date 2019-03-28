Шесть причин, почему женщины отказываются ухаживать за собой

Причина №1: домашнее хозяйство

Уборка в доме часто занимает много времени и сил. У идеальной домохозяйки всегда чисто, приготовлено много блюд, белье постирано и выглажено. Не все понимают, что женщины порой делают такие вещи в минус самой себе и отказываются ухаживать за собой. И дело вовсе не в нежелании, а в невозможности – нельзя разорваться, нельзя вернуться в прошлое, нельзя одновременно проводить уход за собой и уборку в доме. Особенно таким «грешат» замужние женщины, дамы в декрете. Проще ведь угодить своему мужчине, чем заняться собой.

Решение: отпустите ситуацию. Конечно, мужу и домочадцам будет приятно жить в красоте и с полным холодильником, но стоит ли это того, чтобы отказаться навсегда от ухода за собой? У женщины должны быть элементарные потребности в том, чтобы быть красивой, радовать возлюбленного своим внешним видом. Не стоит забывать об этом!

Причина №2: отсутствие мотивации

Если женщина живёт давно с мужчиной или наоборот не стремится к постоянным серьёзным отношениям, велика вероятность, что у неё потеряется мотивация. В первом случае мужчину она уже заполучила, осталось только кормить борщами. В другом – нежелание что-либо делать и перед кем-то красоваться.

Решение: нужно понять, что ухаживать за собой нужно в первую очередь не ради окружающих, а для себя. Ведь это ваше тело, ваша кожа, ваше здоровье, в конце концов. Разве самой не будет приятно смотреть на симпатичное отражение в зеркале?

Причина №3: детские привычки

Кому-то в детстве говорили, что она самая красивая, принцесса. А другие были обделены вниманием. Таким в первую очередь твердили, что главное в девушке не внешняя красота, а то, что внутри. Умственные способности в том числе. Среди интеллектуалок и прочих можно найти большое количество примеров, когда женщина отказывается ухаживать за собой.

Решение: необходимо перебарывать свои привычки. Да, действительно, внутренняя красота – это важно. Но не надо забывать, что судят всегда по одёжке. По крайней мере первое впечатление создаётся именно по внешнему образу.

Причина №4: навязанные идеалы

С обложек журналов, с подиумов, с телеэкранов на женщин смотрятся настоящие идеалы. Так кажется нам всем. Они стройные, красивые, ухоженные – идеальные. Женщины либо стремятся подогнать себя под эти стандарты, либо отказываются ухаживать за собой. Эта привычка вырабатывается из-за того, что этот идеал просто невозможно достичь.

Решение: надо осознать, что на вас смотрят всего лишь модели. Среди миллионов обычных женщин выбрали именно тех, кто подходит общепринятым стандартам красоты. Иногда генетику невозможно обмануть, поэтому надо просто оставаться собой, но не отказываться от элементарного ухода за собой.

Причина №5: в ожидании чуда

Реклама разных косметических средств твердит, что можно один тюбиком решить все проблемы – и целлюлит убрать, и растяжки, и кожу сделать увлажнённой и мягкой. Но на деле женщина оказывается с обманутыми ожиданиями. Вроде она и стремится ухаживать за собой, а с другой стороны не может выглядеть опрятно. Подобные стремления заканчиваются разочарованием и отказом от ухода за собой.

Решение: уход за собой – вещь сложная и порой непредсказуемая. Не всегда угадаешь, какая косметика подойдёт конкретной женщине, не всегда знаешь, что купить. Но это не повод отказываться ухаживать за собой. Нужно пробовать, а не бросаться в омут грязи и неряшливости с головой.

Причина №6: в ожидании большой любви

Наверное, каждую девочку в детстве учат, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок. Якобы красота не так важна, как внутренний мир. Вот она, выросла в прекрасную женщину, стремится развить навыки готовки до 80 уровня, а ухаживать за собой забывает. Правильно ли это? Нет. Ведь в списке требований мужчин к идеальной женщине не только стояние у плиты и разнообразное меню, но в том числе и привлекательная внешность.