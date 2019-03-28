Три знака Зодиака, которые меньше всего ценят брак

Многие с детства знают, что хотят иметь семью и много детей, а кто-то даже став взрослым, не очень представляет себя в паре с одним партнером на долгие годы. Конечно, при формировании подобного мировоззрения имеют значение воспитание, окружение, примеры родных и близких.
Кому не хочется задержаться в браке?
При этом нельзя отрицать важность личностных особенностей, о которых может поведать знак Зодиака, представителем которого является ваш избранник, пишет Fabiosa. Может стоит заранее присмотреться, насколько ваши семейные ценности совпадают?
Водолей
Они могут много обещать, описывать красочные картины совместных вечеров и путешествий, но на деле не истытывают острой необходимости в совместном проживании с кем-то. Уверены, что всегда найдется другой партнер, с кем можно будет так же гулять по свету и не ограничивать свою свободу.
Близнецы
Легко могут поменять настроение, убеждения, партнера. Особенно, если дадут хотя бы малейший повод или вторая половинка будет нетерпелива к быстрой смене настроений.
Лев
Романтические отношения могут начаться очень бурно, страсть переполняет Львов. Но долго продержаться на такой волне они смогут лишь в случае безоговорочного принятия их лидерства во всем. В противном случае, даже неприятности с бракоразводным процессом не остановят их от ухода.
Если ваш избранник попал в этот список, не расстраивайтесь. Вы же знаете, какие точки в его характере надо нажать, чтобы наладился мир в паре. Действуйте!