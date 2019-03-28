Чт, 28.03.2019
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Капустная запеканка: вкусный рецепт закусочного блюда

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Запеканка

ФОТО: Olga Sergeeva / PantherMedia / Olga Sergeeva

Чтобы приготовить вкусную капустную запеканку необходимо предварительно слегка обжарить овощи. Капусту можно обжаривать либо отварить. Главное в овощных запеканках - заливка. Ее можно сделать из молока, сливок либо использовать кефир. Если хочется чего-нибудь посытнее, можно добавить в запеканку фарш или грибы, посыпать твердым сыром, пишет Ivona. Готовят блюдо в духовке, а в некоторых быстрых рецептах советуют попробовать способ приготовления на сковороде.

Мы предлагаем приготовить диетическую капустную запеканку с морковью и луком. Соус готовится на основе яиц и кефира. Время приготовления закуски: не более часа. Блюдо отлично подходит для обеда или ужина.

Ингредиенты:

  • Капуста 600 г
  • Морковь, лук репчатый по 1 шт
  • Кефир 200 мл
  • Яйца 2 шт Соль 1/2 ч. л
  • Черный перец по вкусу
  • Растительное масло 2 ст. л
  • Сливочное масло 30 г

Приготовление:

  1. Нарезать мелко лук, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать соломкой.
  2. Обжарить лук на сковороде в растительном масле до полупрозрачности, добавить морковь. Слегка обжарить.
  3. Добавить капусту, тушить все вместе 5 минут.
  4. Отдельно соединить яйца с кефиром и солью. Взбить.
  5. Смазать форму для запекания сливочным маслом.
  6. Выложить в форму овощную массу, разровнять.
  7. Залить яично-кефирной заливкой.
  8. Запекать 40 минут при температуре 200 С до золотистой корочки.

Приятного аппетита!

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