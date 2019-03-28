Капустная запеканка: вкусный рецепт закусочного блюда

Чтобы приготовить вкусную капустную запеканку необходимо предварительно слегка обжарить овощи. Капусту можно обжаривать либо отварить. Главное в овощных запеканках - заливка. Ее можно сделать из молока, сливок либо использовать кефир. Если хочется чего-нибудь посытнее, можно добавить в запеканку фарш или грибы, посыпать твердым сыром, пишет Ivona. Готовят блюдо в духовке, а в некоторых быстрых рецептах советуют попробовать способ приготовления на сковороде.
Мы предлагаем приготовить диетическую капустную запеканку с морковью и луком. Соус готовится на основе яиц и кефира. Время приготовления закуски: не более часа. Блюдо отлично подходит для обеда или ужина.
Ингредиенты:
- Капуста 600 г
- Морковь, лук репчатый по 1 шт
- Кефир 200 мл
- Яйца 2 шт Соль 1/2 ч. л
- Черный перец по вкусу
- Растительное масло 2 ст. л
- Сливочное масло 30 г
Приготовление:
- Нарезать мелко лук, морковь натереть на крупной терке, капусту нашинковать соломкой.
- Обжарить лук на сковороде в растительном масле до полупрозрачности, добавить морковь. Слегка обжарить.
- Добавить капусту, тушить все вместе 5 минут.
- Отдельно соединить яйца с кефиром и солью. Взбить.
- Смазать форму для запекания сливочным маслом.
- Выложить в форму овощную массу, разровнять.
- Залить яично-кефирной заливкой.
- Запекать 40 минут при температуре 200 С до золотистой корочки.
Приятного аппетита!