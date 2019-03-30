Пять грубых ошибок, которые ты совершаешь при выборе обуви

Время от времени мы допускаем ошибки не только в выборе обуви, и это вполне естественно. Однако некоторые из них могут иметь весьма неприятные последствия, а главное — могут навредить твоему здоровью, пишет Tochka.net. Сейчас мы расскажем тебе самые распространённые ошибки, которые совершает каждая при выборе обуви. Также ты узнаешь, как неправильно выбранная пара обуви может ухудшить твое здоровье.

1. Покупаешь обувь онлайн. Цены в оффлайн и онлайн магазинах существенно отличаются, поэтому любители сэкономить, конечно же, покупают обувь в интернете. С огромной вероятностью ты можешь не угадать с размером, шириной и даже моделью. В итоге ты получишь красивую пару туфель, о которой ты мечтала. Плюс к этому десятки мозолей, от которых сложнее избавиться, чем от обуви. При покупке качественной обуви всегда примеряй ее в магазине, иначе проблем с ногами тебе не миновать.

2. Постоянно покупаешь узкую обувь. Конечно, туфли-лодочки или лоферы смотрятся очень стильно, однако при постоянном ношении они вредят здоровью — сжимают большой палец и мизинец. А это чревато деформацией стоп и выпирающей косточкой. Если ты обожаешь носить узкую обувь, тогда не делай ее повседневной. Например, носи несколько дней комфортную обувь в виде туфлей-мюли, кед или кроссовок.

3. Покупаешь обувь утром. А потом ты удивляешься, почему обувь тебе мала? Конечно, утром обувь будет сидеть на тебе хорошо, в обед ты почувствуешь дискомфорт, а к вечеру обувь вовсе станет малой. Специалисты настоятельно рекомендуют выбирать обувь только во второй половине дня — тогда ты не ошибешься с размером и шириной любой пары.

4. Экономишь на обуви. Многие думают: а зачем переплачивать за обувь, если она все равно убьется через пол года? Есть хорошая цитата: мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. Если ты дорожишь своим здоровьем, тогда и вещи должна покупать качественные. Дешевая обувь изготовлена из искусственных тканей, которые не пропускают воздух. В такой обуви ноги постоянно потеют, появляются отеки, опрелости, мозоли.