Как скрыть расширенные поры с помощью макияжа?

Большинство девушек страдают от расширения пор на коже лица. Эта проблема, которая заставляет чувствовать себя некомфортно, поправима. Расширенные поры можно не только существенно сузить в домашних условиях, но и временно скрыть с помощью макияжа, пишет Tochka.net.
Если ты страдаешь из-за расширенных пор и не знаешь, как создать макияж, который выровняет тон, читай наши советы.
- Перед нанесением макияжа используй праймер. Это средство не только выровняет тон, но и сузит расширенные поры. Праймер содержит в своем составе силикон, заполняет им поры и морщины, и кожа выглядит ровной и гладкой. Лучше всего выбирать прозрачный праймер, который также замаскирует черные точки на носу.
- Вместо крема для лица используй сыворотку. Сыворотка имеет концентрированный состав, поэтому она эффективно борется с проблемами кожи лица. Также сыворотка может визуально скрыть расширенные поры и убрать жирный блеск на коже лица.
- Используй матовый тон. Откажись от блестящих и глянцевых текстур в пользу матовых средств. Это может быть крем или пудра с матирующим эффектом. Эти средства достаточно легкие по текстуре и не оставляют ощущения липкости.
- Скажи «нет» жирным бьюти-средствам. Жирный тональный крем, кремовые румяна или средства, которые содержат сияющие частички, могут только подчеркнуть расширенные поры.