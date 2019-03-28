Мода предлагают носить джинсовые «трусы» за 340 долларов
Французская мода давно стала в понимании рядовых граждан высокой, а высокая мода — непонятной, рассуждает 5-tv.ru. Новый элемент одежды, созданный дизайнерами из самой романтичной страны мира, заставил задуматься даже самых отчаянных модников.
Новинка от французского Y/Project появилась на странице ретейлера SSENSE в Instagram. Бренд предлагает своим подписчицам примерить то ли экстремально короткие джинсовые шорты, то ли бикини с завышенной талией. Впрочем, сам продавец с наименованием определился.
Однако носить такой товар как нижнее белье определенно нельзя — на модели присутствуют брючная пуговица и молния, карманы и ременные шлевки. Кроме того, джинсовая ткань явно не подходит для ношения на голое тело.
На сайте создателей спорной детали гардероба носить «трусы» предлагается с белой рубашкой с длинными рукавами. Сверху дизайнеры советуют надевать джинсовку, добавляя еще больше объема и утяжеляя верхнюю часть корпуса в противовес практически обнаженному низу. Компрометирующие шорты SSENCE готов продать за 340 долларов.
Пишите в комментариях, как бы вы носили такой предмет одежды?