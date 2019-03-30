Десять стильных советов Александра Васильева на все времена

Одеваемся не модно, а стильно

Новые тренды появляются каждый сезон, и угнаться за модой очень сложно. Кажется, ты только поняла и приняла поясные сумки, а стилисты уже советуют их не покупать! Александр Васильев проблему предлагает решить очень просто: одеваемся не модно, а стильно: ищем собственные фишки и обращаем внимание на тренды, только если они по душе.

Подбираем одежду под глаза и волосы

Совет кажется очень простым, но девушки часто просто игнорируют его. К цвету глаз и волос также можно добавить тон кожи. Так что если ты растерянно выбираешь между розовым и синим платьем, отбрось в сторону эмоции и проанализируй, какой цвет выгоднее подчеркнет новое окрашивание или глубокие голубые глаза.

Не ходим в популярные магазины

Одеваться модно — хорошо, но одеваться, как все, — плохо. И грань между этими двумя понятиями очень тонкая. Александр Васильев советует искать собственные фишки:

«Ширпотреб всегда выглядит хуже, чем вещи, у которых есть хоть какой-то эксклюзив. Это не значит, что все должны выстроиться в очередь в какой-нибудь бутик в Столешниковом переулке. Тем не менее надо найти какое-то решение, обрести собственное я. Элегантное — добавьте бабочку, галстук, пояс, платочек. Подумайте, как ваше достоинство приподнять, а не умалить».

Обращаемся за помощью

Историк моды уверен, что самостоятельно подбирать себе гардероб не стоит, куда лучше обратиться за помощью к профессионалу.

«Важно, чтобы людям помогали в подборе одежды, одному тяжело справиться», — советует Васильев.

Не нужно прикидывать, сколько придется отдать стилисту: в последнее время особенно популярны блоги на тему моды, так что советы по душе сможет найти каждый. Ну и читайте наши рекомендации!

Не ориентируемся на телевидение

Александр Васильев категорически не советует копировать стиль людей с телеэкранов:

«То, как мы одеваемся с другими ведущими, вовсе не директива для людей, которые находятся вне студии. Здесь у нас телеобразы для специальной яркой, красочной и особенной студии. В обычной жизни ни в самолет, ни ловить такси, ни на работу мы так не пойдем».

А вот тренировать свою насмотренность все-таки стоит: тут помогут социальные сети и хостинг с картинками.

Игнорируем гранж

Популярный сегодня стиль историку моды не по душе — Александр Васильев в одном из интервью назвал его даже «стилем беженки».

«Сюда можно отнести рваные джинсы, отсутствие носков. Хаос и разрушение — тоже своего рода эстетика, но не то, на что стоит ориентироваться».

Коллекционер ювелирных украшений и одежды всегда выступал за элегантность и женственность. И доказывает это даже следующий совет.

Носим броши

В этом году эти аксессуары триумфально вернулись в тренды — на подиумах Недель моды мы увидели броши в натуральных камнях, стразах, из фетра, керамики, живых цветов и ювелирных металлов. Коллекции брошей перевыпустили Van Cleef, BVLGARI и Chanel, а значит, аксессуар точно не нужно игнорировать.

«И можно носить даже несколько штук одновременно. Главное, нужно понимать — хотим мы создать симметрию или асимметрию, и отталкиваться от этого. Плюс помнить: если вещь достаточно спортивная, брошь — не самое важное, и можно обойтись без нее. А вот к платью может подойти».

Следим за обувью

«Если женщина хорошо обута, значит, она хорошо одета. Знаменитая Шанель, как всегда, права», — не раз повторял Александр Васильев.

И совершенно необязательно покупать новую пару самых модных и дорогих туфель, и весь день мучиться, не снимая шпильку. Главное — опрятность: не забывай вовремя смывать пыль с белых кроссовок, полировать сапоги кремом и следить за набойками.

Помним про естественность

Популярные сейчас наращенные ресницы и увеличенные губы Александр считает пережитком прошлого и настаивает на том, что радикальными методами свою красоту «приукрашивать» не стоит. В моде — естественность.

Так что хорошие новости: иногда с утра можно поспать на 10 минут подольше, пожертвовав стрелками на глазах!

Соблюдаем меру