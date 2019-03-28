Фанаты решили, что Полина Гагарина без макияжа и укладки выглядит на 18

27 марта Полине Гагариной исполнилось 32 года. По этому случаю певица опубликовала селфи на фоне воздушных шаров. Певица решила быть максимально честной с фолловерами и предстала в инстаграме без мейкапа, укладки и с отросшими корнями волос, пишет Lady.mail.
27 марта Полине Гагариной исполнилось 32 года. По этому случаю певица опубликовала селфи на фоне воздушных шаров. Певица решила быть максимально честной с фолловерами и предстала в инстаграме без мейкапа, укладки и с отросшими корнями волос.
«Мне 32, ой то есть 23! Спасибо всем, кто звонит, пишет! Я вас очень люблю!», - подписала фото Полина Гагарина.
При этом фолловеры в комментариях пишут, что на кадре Полине нельзя дать больше 18 лет:
«На фото вам 18, не больше! Будьте всегда здоровой, самой счастливой, улыбайтесь», «Я отказываюсь верить, что вам 32. Однозначно 23», «Вам даже не 18, вам всегда 15», — пишут в комментариях.