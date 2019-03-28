Валерию раскритиковали за слишком кукольный наряд

50-летняя Валерия продемонстрировала поклонникам новый весенний лук. На фото, сделанном в Кремлевском дворце, певица позирует в платье Oscar de la Renta с гороховым принтом и полупрозрачной юбкой, пишет Lady.mail.
Поклонники не поскупились на комплименты в комментариях, назвав звезду богиней весны, примером для подражания и даже сравнили с 18-летней девушкой. Однако нашлись и те, кто нашел в образе артистки изъяны.
«Фасон красивый, но расцветка нет», «Кто вас так чудно одевает?», «Только следы от купальника не очень», «И декольте, и прозрачность, все сразу», «Какая-то кукольная», — критикуют интернет-пользователи.
Отметим, что Валерия очень любит эксперименты со стилем и часто появляется на публике в необычных нарядах. Но иногда подписчики критикуют звезду за неудачные образы и советуют сменить стилиста.