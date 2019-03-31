Вс, 31.03.2019
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  • Свадьба в кедах и кроссовках: модный тренд 2019 года

Свадьба в кедах и кроссовках: модный тренд 2019 года

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Свадьба в кедах.

ФОТО: Instagram

Кроссовки и кеды это давно уже не прерогатива уличной моды. Теперь удобную обувь можно позволить себе даже в такой важный момент как свадьба, пишет Ivona.

Но важно помнить некоторые моменты, а именно:

  • Выбирая для своего свадебного наряда кеды или кроссовки, стоит помнить что они должны сочетаться с платьем и прической.
  • Подобрать цвет обуви для свадьбы можно основываясь на основном цвете торжества, или на оттенках платья. 
  • Под свадебное платье можно приобрести кеды не только белого цвета, круто будут смотреться все яркие кроссовки.
  • Кеды для свадебного торжества можно выбрать на липучки или на шнуровки, кроме того существуют отдельные модели кедов на танкетке.
  • Если Вы хотите сохранить стиль свадьбы таким рокерским и спортивным, то вы можете подобрать кеды и к наряду своего жениха.
  • Кроме того влюбленная пара может одеть кеды в одинаковой цветовой гамме. В такой обуви свадебные фотографии будут смотреться очень ярко и оригинально. В своих свадебных приглашениях,
  • Вы так же можете попросить гостей на свадебное торжество вместо праздничной обуви одеть кеды. Только стоит помнить о том, что не каждый гость сможет осуществить Вашу просьбу, поэтому при планировании свадьбы обязательно это учитывайте. 
  • Чтобы все на свадебном торжестве заметили необычную обувь невесты, следует подбирать короткое свадебное платье или наряд с ассиметричной юбкой
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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