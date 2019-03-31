Что форма ногтей может сказать о девушке?

Для начала давайте разберемся какие формы ногтей существуют.

Миндалевидная форма выглядит очень женственно и визуально делает пальцы тоньше и деликатней. Стиль острый миндаль не очень удобен в повседневной носке. Квадратная форма, что идеально подходит для средних и длинных ногтей. Округлая форма универсальна и хорошо подходит тем, у кого слабые ногти. Форма - мягкий квадрат. Овальная форма ногтей.

Определить характер человека не просто, но возможно. По степени ухоженности рук и ногтей можно определить состояние здоровья человека, социальный статус, тип работы, отношение к себе.

Миндалевидная форма

Такой маникюр говорит о сентиментальности своей обладательницы. Девушки с такой формой ногтей любят мечтать и не переносят ссор.

Острый миндаль

Обладательницы такой формы ногтей больше внимания уделяют своей внешности. Они любят экспериментировать со стилем и могут легко очаровывать.

Квадратная форма

Девушки с такой формой ногтей руководствуются больше разумом и логикой, нежели чувствами. Они ценят порядок и внимательны к мелочам.

Округлая форма

Такая форма ногтей свойственна чувствительным, эмоциональным, ранимым и мечтательным девушкам.

Мягкий квадрат

У таких девушек хорошо развиты лидерские качества, умение вдохновлять и вести за собой, брать максимум ответственности.

Овальная форма ногтей

Обладательницы таких ногтей женственны, деликатны, предпочитают не вмешиваться в чужие дела. Романтичны и заботливы.

Важно помнить, что ногти различаются не только по форме, но и по длине:

Короткие ногти говорят о вспыльчивом и чересчур требовательном характере их обладателя.

Ногти средней длины указывают на сильный, независимый характер их обладателя, умение логически мыслить и принимать взвешенные решения.

Длинные ногти принадлежат творческим, непредсказуемым, экстравагантным натурам, склонным к спонтанности и неожиданным поступкам.

Важную роль в характере девушке играет и цвет ногтевой пластины: