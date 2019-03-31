Вс, 31.03.2019

Что форма ногтей может сказать о девушке?

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Новогодний маникюр от Лены Лениной

ФОТО: Лена Ленина

Определить характер человека не так-то просто, но маникюр может открыть глаза на многое о человеке, пишет Ivona.

Для начала давайте разберемся какие формы ногтей существуют.

  1. Миндалевидная форма выглядит очень женственно и визуально делает пальцы тоньше и деликатней. 
  2. Стиль острый миндаль не очень удобен в повседневной носке. 
  3. Квадратная форма, что идеально подходит для средних и длинных ногтей. 
  4. Округлая форма универсальна и хорошо подходит тем, у кого слабые ногти. 
  5. Форма - мягкий квадрат.
  6. Овальная форма ногтей.

Определить характер человека не просто, но возможно. По степени ухоженности рук и ногтей можно определить состояние здоровья человека, социальный статус, тип работы, отношение к себе. 

  • Миндалевидная форма

Такой маникюр говорит о сентиментальности своей обладательницы. Девушки с такой формой ногтей любят мечтать и не переносят ссор.

  • Острый миндаль 

Обладательницы такой формы ногтей больше внимания уделяют своей внешности. Они любят экспериментировать со стилем и могут легко очаровывать.

  • Квадратная форма 

Девушки с такой формой ногтей руководствуются больше разумом и логикой, нежели чувствами. Они ценят порядок и внимательны к мелочам.

  • Округлая форма 

Такая форма ногтей свойственна чувствительным, эмоциональным, ранимым и мечтательным девушкам.

  • Мягкий квадрат

У таких девушек хорошо развиты лидерские качества, умение вдохновлять и вести за собой, брать максимум ответственности. 

  • Овальная форма ногтей

Обладательницы таких ногтей женственны, деликатны, предпочитают не вмешиваться в чужие дела. Романтичны и заботливы. 

Важно помнить, что ногти различаются не только по форме, но и по длине:

  • Короткие ногти говорят о вспыльчивом и чересчур требовательном характере их обладателя.
  • Ногти средней длины указывают на сильный, независимый характер их обладателя, умение логически мыслить и принимать взвешенные решения. 
  • Длинные ногти принадлежат творческим, непредсказуемым, экстравагантным натурам, склонным к спонтанности и неожиданным поступкам. 

Важную роль в характере девушке играет и цвет ногтевой пластины:

  • Розовый или персиковый оттенок говорит о постоянстве и силе характера.
  • Голубоватый или фиолетовый свидетельствует о склонности к сердечным заболеваниям и излишней чувствительности.
  • Слишком темные, или чересчур бледные ногти, могут быть признаком вспыльчивого характера.

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