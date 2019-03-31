Что форма ногтей может сказать о девушке?

Определить характер человека не так-то просто, но маникюр может открыть глаза на многое о человеке, пишет Ivona.
Для начала давайте разберемся какие формы ногтей существуют.
- Миндалевидная форма выглядит очень женственно и визуально делает пальцы тоньше и деликатней.
- Стиль острый миндаль не очень удобен в повседневной носке.
- Квадратная форма, что идеально подходит для средних и длинных ногтей.
- Округлая форма универсальна и хорошо подходит тем, у кого слабые ногти.
- Форма - мягкий квадрат.
- Овальная форма ногтей.
Определить характер человека не просто, но возможно. По степени ухоженности рук и ногтей можно определить состояние здоровья человека, социальный статус, тип работы, отношение к себе.
- Миндалевидная форма
Такой маникюр говорит о сентиментальности своей обладательницы. Девушки с такой формой ногтей любят мечтать и не переносят ссор.
- Острый миндаль
Обладательницы такой формы ногтей больше внимания уделяют своей внешности. Они любят экспериментировать со стилем и могут легко очаровывать.
- Квадратная форма
Девушки с такой формой ногтей руководствуются больше разумом и логикой, нежели чувствами. Они ценят порядок и внимательны к мелочам.
- Округлая форма
Такая форма ногтей свойственна чувствительным, эмоциональным, ранимым и мечтательным девушкам.
- Мягкий квадрат
У таких девушек хорошо развиты лидерские качества, умение вдохновлять и вести за собой, брать максимум ответственности.
- Овальная форма ногтей
Обладательницы таких ногтей женственны, деликатны, предпочитают не вмешиваться в чужие дела. Романтичны и заботливы.
Важно помнить, что ногти различаются не только по форме, но и по длине:
- Короткие ногти говорят о вспыльчивом и чересчур требовательном характере их обладателя.
- Ногти средней длины указывают на сильный, независимый характер их обладателя, умение логически мыслить и принимать взвешенные решения.
- Длинные ногти принадлежат творческим, непредсказуемым, экстравагантным натурам, склонным к спонтанности и неожиданным поступкам.
Важную роль в характере девушке играет и цвет ногтевой пластины:
- Розовый или персиковый оттенок говорит о постоянстве и силе характера.
- Голубоватый или фиолетовый свидетельствует о склонности к сердечным заболеваниям и излишней чувствительности.
- Слишком темные, или чересчур бледные ногти, могут быть признаком вспыльчивого характера.