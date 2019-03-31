Простой рецепт Юлии Высоцкой: сырники для гастрономического удовлетворения

Рецепт сырников от Юлии Высоцкой уникален. Секрет его заложен в одной маленькой хитрости, которая, в результате, и принесет каждому, попробовавшему блюдо, гастрономическое удовлетворение, пишет Joinfo.
Нет, такого сверхъестественного ничего в рецепте Юлии Высоцкой нет, но она поделилась одним маленьким секретом, который придаст вашему завтраку особое удовольствие.
Следует отметить, что сырники по данному рецепту вы приготовите за каких-то полчаса, но, поверьте, их нежный вкус запомнится надолго, от чего другими рецептами вы уже вряд ли воспользуетесь.
Ингредиенты:
- Творог (не более 5% жирности) – 0,5 кг;
- Куриное яйцо – 1 штука;
- Желток от куриного яйца – 1 штука;
- Сахар – 2 столовые ложки;
- Мука в/с – 3 столовые ложки;
- Ванилин – 1 чайная ложка.
Способ приготовления:
Смешайте в одной миске творог и сахар и добавьте желток. После тщательного перемешивания, добавьте целое яйцо. Высыпьте муку с ванилином и снова перемешайте.
Как вы понимаете, именно ванилин добавит нежности и аромата вкусу сырников. А если есть возможность взбить в блендере смесь до добавления муки – будет еще лучше. Таким образом, вы придадите своему блюду еще и воздушности и пышности.
Когда творожная масса будет готовой, разогрейте сковороду и обжарьте сформированные круглыми лепешками сырники с двух сторон до золотистой корочки.
Подавать следует со сметаной или любимым джемом. Иногда простота гениальна, и в этом вы убедитесь после дегустации сырников по рецепту Юлии Высоцкой.