Мы беременны: что важно знать будущим отцам

Женщины, едва узнав о беременности, начинают ломить голову и собирать всю полезную информацию о вынашивании малыша, родах, воспитании и развитии ребенка, а вот сильная половина не очень склонна углубляться в эту тему, пишет Ivona. Но мы советуем будущим папам хорошо подготовиться, что поможет поддержать будущую маму и сохранить свои нервные клетки.
- Будьте морально готовы к перепадам настроения своей любимой и развивайте свое терпение. Старайтесь напоминать себе, что жена не может справиться с эмоциями по физиологическим причинам.
- Оказывайте жене поддержку, даже если она об этом не просит.
- Мужчине стоит быть готовым к тому, что он станет главным по-кухне.
- Не донимайте жену упреками, что она стала уделять вам меньше внимания.
- Многие врачи рекомендуют воздержаться от половых контактов до 12 недель. Имейте это в виду.
- Позаботьтесь о том, чтобы денег в семье хватало.
- Если есть вредные привычки, откажитесь от них.
- Постарайтесь вместе с женой вести здоровый образ жизни. Беременным, а особенно кормящим женщинам много чего нельзя.
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- Обсудите с женой, что нужно купить в роддом.
- Проводите свободное время за совместными прогулками на свежем воздухе.
- Берегите сон любимой.
Ожидание, конечно, утомительно, но больше 9 месяцев оно не продлится. Будьте терпеливы!