Вс, 31.03.2019

Мы беременны: что важно знать будущим отцам

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Отец и ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Женщины, едва узнав о беременности, начинают ломить голову и собирать всю полезную информацию о вынашивании малыша, родах, воспитании и развитии ребенка, а вот сильная половина не очень склонна углубляться в эту тему, пишет Ivona. Но мы советуем будущим папам хорошо подготовиться, что поможет поддержать будущую маму и сохранить свои нервные клетки.

  • Будьте морально готовы к перепадам настроения своей любимой и развивайте свое терпение. Старайтесь напоминать себе, что жена не может справиться с эмоциями по физиологическим причинам. 
  • Оказывайте жене поддержку, даже если она об этом не просит. 
  • Мужчине стоит быть готовым к тому, что он станет главным по-кухне.
  • Не донимайте жену упреками, что она стала уделять вам меньше внимания. 
  • Многие врачи рекомендуют воздержаться от половых контактов до 12 недель. Имейте это в виду.
  • Позаботьтесь о том, чтобы денег в семье хватало. 
  • Если есть вредные привычки, откажитесь от них. 
  • Постарайтесь вместе с женой вести здоровый образ жизни. Беременным, а особенно кормящим женщинам много чего нельзя. 
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  • Обсудите с женой, что нужно купить в роддом.
  • Проводите свободное время за совместными прогулками на свежем воздухе.
  • Берегите сон любимой. 

Ожидание, конечно, утомительно, но больше 9 месяцев оно не продлится. Будьте терпеливы!

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