Мы беременны: что важно знать будущим отцам

Женщины, едва узнав о беременности, начинают ломить голову и собирать всю полезную информацию о вынашивании малыша, родах, воспитании и развитии ребенка, а вот сильная половина не очень склонна углубляться в эту тему, пишет Ivona. Но мы советуем будущим папам хорошо подготовиться, что поможет поддержать будущую маму и сохранить свои нервные клетки.