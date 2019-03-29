От «ростовской деревенщины» до жены футболиста-миллионера: все о стиле Анастасии Костенко

«Джоли в молодости», — именно так многие отзываются о жене игрока «Локомотива» Дмитрия Тарасова, увидев ее впервые. Возможно, Анастасии Костенко повезло с внешними данными, но чувство стиля модели оставляет желать лучшего.

Костенко, выросшая в провинциальном Сальске в многодетной семье, всегда старалась выглядеть модно: ее гардероб пестрил недорогой, но вполне сносной одеждой, которую она неумело комбинировала.

Порой казалось, что Костенко стремилась надеть на себя все самое лучшее сразу, создавая образ недалекой девушки: к примеру, легкое платье грязно-розового цвета, белый кардиган она дополняла крупными ядовито-зелеными украшениями, пестрым поясом.

Создается впечатление, что Анастасия стремилась надеть на себя сразу все самое лучшее. Фото: ВКонтакте

Костенко питала страсть к объемным украшениям. Фото: ВКонтакте

После того как Анастасия заняла призовое место на конкурсе «Мисс Россия» и безрезультатно выступила на «Мисс Мира» в Лондоне, она стала активно строить карьеру модели. И без того стройная Костенко начала худеть.

«В Китае я в первый и последний раз сидела на жесткой диете, — делилась она. — Там из тебя выжимают по максимуму, ты далеко от дома, очень много работаешь, а еще тебе все время приносят фастфуд или жареную китайскую еду. В итоге я набрала вес, на похудение мне дали неделю. Худела на воде», — рассказала Анастасия.

В разгар карьеры Костенко заметно поменялась внешне: вставила виниры, сделавшие ее улыбку идеальной, заметно постройнела. Многие, сравнивая прошлые и нынешние фото модели, считают, что она прибегла к пластике — увеличила губы, поменяла форму носу. Анастасия опровергает подобные доводы, уверяя, что идеальными чертами лица обязана маме и папе. Единственное, с годами у Костенко исчезли щеки, появились аристократические скулы, которые приветствуются в фешн-мире.

Слева — Анастасия в 2011 году, справа — наши дни. Фото: Вконтакте/Instagram.

И если со временем Костенко избавилась от бровей-ниточек и привычки ярко краситься, то одеваться прилично она так и не научилась. Удачно выйдя замуж за футболиста Дмитрия Тарасова и имея возможность покупать брендовую одежду, Анастасия продолжает удивлять публику нелепыми нарядами. «Сельпо, колхоз», — пожалуй, самое безобидное, что раздается в адрес модели.

В ожидании дочери Анастасия всеми силами старалась выглядеть стильно, избегала мешковатых нарядов. «Не знаю, как у вас, но у меня жуткая непереносимость одежды для беременных. Даже любимый ужаснулся, когда мы посетили этот «балахонистый» отдел. Единственное, что я приобрела для будущих мамочек — это леггинсы, топы и джинсы. Все остальное беру в обычных отделах, только на размер больше. Ношу комфортную одежду и довольна, ведь это гарантированное позитивное настроение», — делилась она.

Модель старалась выглядеть стильно во время беременности. Фото: Instagram

Часто старания будущей мамы пропадали даром: мало кто оценивал «беременные» образы модели. Так, на одно из мероприятий Анастасия выбрала алое платье фасона «беби-долл» с цветочными орнаментами от Louis Vuitton за три тысячи евро, но даже в нем она умудрилась выглядеть смешно. Нежный образ барышни-крестьянки Костенко дополнила тяжелыми черными туфлями на высоких каблуках и клатчем серого цвета. Прочитав неодобрительные комментарии в свой адрес, модель ответила хейтерам.

Фото: Instagram

«Опять забыла посоветоваться с незнакомыми людьми, как мне лучше поступить и жить, — отметила она. — Все больше и больше эта фраза становится актуальнее. Ребята, согласитесь, ну вряд ли вы подходите к незнакомым и людям и раздаете ненужные советы».

К выписке из элитного роддома Анастасия подошла со всей ответственностью: подобрала летний образ. Белое платье с цветочными принтами и открытыми плечами она дополнила босоножками на платформе в тон наряду. От глаз пользователей Сети не ускользнули торчащие из-под наряда лямки от бюстгальтера для кормящих мам, — снова модный провал, сотни неодобрительных отзывов. Единственное, что вызвало восторг — это стройная фигура Анастасии, глядя на которую с трудом можно было сказать, что роды прошли пару дней назад.

Торчащее из-под одежды нижнее белье — дурной тон. Фото: Instagram

Анастасия уже дала понять, что не собирается пользоваться советами совершенно незнакомых людей. Продолжает она делать и ошибки. Так, на одном из последних фото Костенко предстала перед поклонниками в растянутой футболке Gucci, красном жакете, черных плотных колготках.