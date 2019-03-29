ТОП-5 самых абсурдных диет, способных нанести вред здоровью

Есть только из синих тарелок, практиковать уринотерапию или пить реактивное топливо – журналисты программы «Ранок з Україною» составили ТОП самых абсурдных диет, которые вполне серьезно рекомендуют в Сети как эффективные способы похудения. Но их нельзя повторять в реальной жизни никогда.