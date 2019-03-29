Знаки Зодиака, которые возвращаются к бывшим
Два раза в одну реку войти невозможно, как и дважды построить одинаковые отношения. Кто из знаков зодиака не прочь вернуться к бывшим? Кто возвращается? Разбирается портал Zhenskoe-mnenie.ru.
Раки – они очень сентиментальны и долгое время не могут отойти от боли расставания. Для них расставание – это огромная проблема, горе, слезы. Им не хватает выдержки, чтобы взять себя в руки и не звонить своему бывшему возлюбленному. Женщины этого знака Зодиака панически боятся одиночества, поэтому всегда готовы вернуться в любые из бывших отношений. Там ведь все уже ясно и известно, там ведь было так хорошо, зачем строить новые отношения, если можно просто восстановить старые и жить дальше дружно и счастливо. Иногда женщины этого знака сходятся с бывшими даже через десять и двадцать лет расставания. Почему бы и нет? У партнера же было время все обдумать и изменить? Возможно, он так и сделал.
Некоторые женщины этого знака просто не могут себе представить, что их детей будет воспитывать не родной отец, поэтому, если мужчина бросил такую женщину с ребенком, то он может быть уверен – вернуться ему будет к кому. А если женщина-Рак завела новые и счастливые отношения, то на период этих отношений вернуться к ней не получится. Но как только они развалятся – можно смело возвращаться. Проблем с эти не будет.
Мужчины-Раки могут долго бегать за своей бывшей возлюбленной, в особенности за своей первой любовью, и упрашивать ее вернуться. Они обожают трагедии, умирания от чувств и эмоциональные всплески. При этом такие мужчины могут иметь новые отношения, но и к старым вернуться они не прочь. Главное – чтобы их приняли и никогда не напоминали о прошлом.
Стрельцы сентиментальны, но в меру. Возвращаются к бывшим не потому, что очень любят, а потому, что просто больше не к кому идти. Если они были виноваты в разрыве отношений, то вернуться в них снова не составит труда. Нужно же расставить все точки над неизвестными. Как же жить дальше, если в прошлом остались такие хорошие, крепкие отношения? Стрельцы могут явиться на порог бывшей возлюбленной в роли друга, попытаться наладить дружеский контакт и плавно намекнуть на возможность регулярных сексуальных отношений. Порой им достаточно интима с бывшими, а отношения вовсе не нужны.
Если Стрелец ушел из семьи – он не будет страдать, он попробует построить новую, но как только обожжется, то попросится обратно к бывшей жене и детям. Стоит быть предусмотрительными. Если Стрелец вернулся – это не значит, что он останется навсегда. Он может много раз уходить из семьи, изменять и возвращаться.
Женщина-Стрелец возвращается к тем мужчинам, которые делали ее жизнь и быт комфортными. Она могла уйти, не обдумав последствий, и вернуться тогда, когда поняла, что отношения были действительно счастливыми. Она будет долго добиваться внимания своего бывшего партнера и добьется.
Рыбы очень часто хотят вернуть бывших. Они мечтают вернуться в утраченные отношения и отомстить за то, как с ними поступили. Но когда отомстят – не спешат уходить. Месть местью, а отношения портить не хочется. Многие Рыбы просят бывших о встрече, чтобы просто увидеть бывшего возлюбленного. Им нужна эмоциональная связь с ним. Они готовы простить измену, предательство, даже рукоприкладство, лишь бы их бывший или бывшая был снова рядом.
Женщины часто испытывают по отношению к мужчине чувство собственности. Они не хотят его ни с кем делить, и вот такая ревность и властность заставляет их возвращаться в те отношения, в которых уже ничего хорошего не будет.
Мужчины этого знака Зодиака часто возвращаются в семью после измен. Им нужны эмоциональные всплески, которые дарит им любовница, но они всей душой стремятся к жене, которая для них стала почти родным человеком. Такие мужчины часто живут на две семьи, потому что иначе не могут.
Мужчины легко могут вернуться в семью через много лет. Они забывают все недостатки бывшей, все проблемы, которые сопутствовали этим отношениям, и снова в них стремятся. Вернуться в старые отношения для них проще, чем построить новые.
Девы очень часто дружат с бывшими, в особенности с теми, кто сам от них ушел. Они часто мечтают о том, чтобы вернуть прежние чувства и эмоции. Им не хватает того, что осталось у них в памяти. Они могут даже ничего толком не помнить об отношениях, но им кажется, что они были идеальными Девы часто фантазируют, как проводят время с бывшими партнерами. Проблема в том, что им чаще всего не отвечают взаимностью. Но написать и попроситься обратно они могут всегда, даже через много лет. Просто они очень сложно сходятся с людьми и очень быстро забывают все плохое, но очень сильно концентрируются на хорошем.
Даже иногда слишком концентрируются, что начинает пугать. Они могут перестать строить отношения в настоящем, потому что погрузились в мечтания о своем бывшем партнере. Уходя таким образом от реальности, Девы сами себе вредят. Ониа возвращаются, но несут с собой груз обид за прошлое.
Овны возвращаются, потому что им интересно. А что же происходит в жизни человека, пока их нет? А как же там их бывшие возлюбленные, неужели веё наладили без них? Это их и пугает, им хочется быть единственными и неповторимыми. От настоящей любви Овны просто не уходят, поэтому и возвращаться им не придется.
Они с радостью возвращаются в яркие, забавные, легкие отношения, которые дарили им массу радости и счастья. В те отношения, которые кажутся им неоконченными, из которых они сами вышли, они возвращаются, чтобы доиграть сценарий и прожить то, что успели прожить ранее. Иногда они просто мстят, но такое случается довольно редко.