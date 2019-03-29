Знаки Зодиака, которые возвращаются к бывшим

Рыбы очень часто хотят вернуть бывших. Они мечтают вернуться в утраченные отношения и отомстить за то, как с ними поступили. Но когда отомстят – не спешат уходить. Месть местью, а отношения портить не хочется. Многие Рыбы просят бывших о встрече, чтобы просто увидеть бывшего возлюбленного. Им нужна эмоциональная связь с ним. Они готовы простить измену, предательство, даже рукоприкладство, лишь бы их бывший или бывшая был снова рядом.

Женщины часто испытывают по отношению к мужчине чувство собственности. Они не хотят его ни с кем делить, и вот такая ревность и властность заставляет их возвращаться в те отношения, в которых уже ничего хорошего не будет.

Мужчины этого знака Зодиака часто возвращаются в семью после измен. Им нужны эмоциональные всплески, которые дарит им любовница, но они всей душой стремятся к жене, которая для них стала почти родным человеком. Такие мужчины часто живут на две семьи, потому что иначе не могут.

Мужчины легко могут вернуться в семью через много лет. Они забывают все недостатки бывшей, все проблемы, которые сопутствовали этим отношениям, и снова в них стремятся. Вернуться в старые отношения для них проще, чем построить новые.

Девы очень часто дружат с бывшими, в особенности с теми, кто сам от них ушел. Они часто мечтают о том, чтобы вернуть прежние чувства и эмоции. Им не хватает того, что осталось у них в памяти. Они могут даже ничего толком не помнить об отношениях, но им кажется, что они были идеальными Девы часто фантазируют, как проводят время с бывшими партнерами. Проблема в том, что им чаще всего не отвечают взаимностью. Но написать и попроситься обратно они могут всегда, даже через много лет. Просто они очень сложно сходятся с людьми и очень быстро забывают все плохое, но очень сильно концентрируются на хорошем.

Даже иногда слишком концентрируются, что начинает пугать. Они могут перестать строить отношения в настоящем, потому что погрузились в мечтания о своем бывшем партнере. Уходя таким образом от реальности, Девы сами себе вредят. Ониа возвращаются, но несут с собой груз обид за прошлое.

Овны возвращаются, потому что им интересно. А что же происходит в жизни человека, пока их нет? А как же там их бывшие возлюбленные, неужели веё наладили без них? Это их и пугает, им хочется быть единственными и неповторимыми. От настоящей любви Овны просто не уходят, поэтому и возвращаться им не придется.