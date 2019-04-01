Как распознать счастливую женщину по одежде? Элементарно!

Как одеваются счастливые люди

Профессор Карен Пайн из университета Хартфордшира сделал исследование на основе ответов 100 женщин. Оказывается, наше настроение отображается на том, как мы выглядим.

В ходе исследования выяснилось, что более половины опрошенных женщин носили джинсы, когда чувствовали себя подавленными. Лишь треть дам надевали джинсы, когда ощущали себя счастливыми.

В плохом настроении женщины чаще носят мешковатую одежду. 57% женщин ответили, что оделись бы в нее будучи в депрессии. Только 2% будут носить бесформенные вещи, когда счастливы.

Также женщины сказали, что они будут чаще надевать любимое платье и обувь, когда счастливы.

А также представительницы прекрасного пола в хорошем настроении чаще надевают шляпки.

Счастливые люди предпочитают надевать одежду, которая хорошо сидит, подчеркивает достоинства фигуры и опрятно выглядит. Это то чего не хватает джинсам.

Вот что говорит профессор:

Джинсы могут сигнализировать, что их владелец не беспокоится о своей внешности. Люди в депрессии часто теряют интерес к тому, как они выглядят и не хотят выделяться.

Все мы индивидуальны

В большинстве случаев если у нас замечательное настроение, нам хочется выглядеть хорошо. Но бывает такое, что красивая одежда - не в приоритете у человека. К примеру, у Марка Цукерберга. Миллиардер каждый день надевает одну и ту же одежду, но при этом выглядит очень счастливым в кругу своей семьи.

А вот Дональд Трамп и его супруга уделяют одежде больше внимания. Хотя они не выглядят очень счастливыми. Президент США даже когда-то говорил, что правильный костюм может помочь человеку в карьере.

Одеваться следует для той работы, которую вы хотите иметь, а не для той, которую имеете.