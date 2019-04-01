Чего не хватает каждому знаку Зодиака для счастья

Что может прибавить счастья

Иногда недостающий элемент проявляется сам собой и на какое-то время дает успокоение. А можно обратиться к звездам, которые подскажу, чего жаждет тот или иной знак Зодиака для ощущения себя счастливым.

Овен

Преодоление проблемы и радость победы еще раз утвердят Овнов в их исключительной миссии для мира, пишет Fabiosa.

Телец

Видеть своих родных здоровыми и рядом с собой - лучший вариант для семейного Тельца.

Близнецы

Свобода в передвижении, в выборе работы, жилья, платья способна сделать «воздушных» Близнецов еще более легкими на подъем.

Рак

Чувствовать себя центром своей маленькой вселенной, вокруг которой вращаются домашние и коллеги, готовность прийти им на помощь, вселяют Ракам свою «нужность».

Лев

Подтверждение своей уникальности Львы воспринимают как знак, что все помнят про них. Значит, они продолжат шествовать верной дорогой.

Дева

Только стабильность и предсказуемость способны обеспечить Девам спокойствие, а значит, и счастье.

Весы

Поиск красоты через гармонию и баланс приводит Весы к творческому занятию, которое способно поднять до седьмого неба от счастья.

Скорпион

Научиться радоваться каждой мелочи и не искать подвохов - очень трудная задача для Скорпионов. Но достигнув ее, жизнь приобретает яркие краски.

Стрелец

Для реализации всех проектов, путешествий, встреч с друзьями Стрельцам очень необходим тугой кошелек. Тогда вообще нет никаких преград к счастью!

Козерог

Войти в пул мировой элиты и стать там своим парнем - эта мысль не покидает Козерогов, даже если родились в бедных кварталах. И судьба таки дает такой шанс упертым и трудолюбивым!

Водолей

Оценив совет или работу Водолея в превосходных степенях, можно подарить ему неземное наслаждение.

Рыбы

Любви родных и близких, знакомых и незнакомых людей очень не хватает Рыбам, чтобы расслабиться и довериться потоку жизни.