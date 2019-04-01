Анна Седокова: «Да, у меня есть целлюлит»

Анна Седокова эксклюзивно поделилась своими секретами красоты и рассказала о любви к натуральной косметике и бодипозитиву, пишет Lady.mail.
Увлажнение и еще раз увлажнение
Главная бьюти-вещь для меня — крем! У меня даже есть девиз: лучше плохой крем, чем никакой. Недавно я запретила себе ложиться спать, пока не нанесу масло на все тело. Один из моих любимых — от бренда St. Barth. Так же люблю кремы от LA MER и Jo Malone. В каком бы состоянии я ни была, как бы я ни устала, я всегда должна увлажнить свое тело и только потом пойти спать.
Еще один способ увлажнения — вода. Ее пить нужно обязательно. Я всегда ношу с собой литровую бутылку. Вода стоит у меня в машине, у кровати на тумбочке. Помимо увлажнения, важно употреблять в пищу правильные жиры. Где они содержатся? Например, в авокадо, а также в рыбьем жире. Если хочешь здоровые волосы — ешь рыбий жир.
О внимательном отношении к косметическим средствам
Долгое время я к косметике очень просто относилась. Вот сейчас смотрю на свою 14-летнюю дочку: она наносит на себя все, что только можно. Крем для лица один, для тела — другой. Она за этим так внимательно следит. Я в ее возрасте о косметике не думала вообще. Но на самом деле это важно! Чем раньше девушка начнет обращать внимание на косметические средства, тем лучше она будет выглядеть.
О любимом макияже
Одна из моих любимых визажисток Ольга Романова дала мне совет, которому я всегда следую: красная помада решает все. Но она должна идти вместе с идеальным тоном кожи. Многие допускают ошибку, когда просто красят губы помадой, но тон на кожу не наносят. Это неправильно. Тон должен быть идеальным: ровным и плотным. Тогда сработает эффект красной помады. Не забудьте нанести черную тушь и сделать эффект влажного века.
Еще я люблю стрелки. Но с возрастом поняла: если раньше я рисовала прям черные стрелки, то сейчас по возможности использую коричневый цвет. С черными стрелками у девушки взгляд больше охотницы, а с коричневыми — более нежная история.
Об уходе за волосами
Не так давно я поняла, что шампуни без силиконов, без парабенов и без красителей помогают волосам расти. Силикон, который присутствует во многих шампунях, мешает волосу дышать и как следствие — расти. Если хочешь длинные волосы, то нужно использовать шампуни, которые не содержат силикон. Такая линейка есть, к примеру, у бренда Clear, чьим амбассадором я стала.
О бодипозитиве
Мне кажется, я и есть тренд на бодипозитив. Я родилась с определенными генетическими свойствами. У меня мама с пышными формами. У меня такие же бабуля и тетя.
И себя я никогда не относила к суперхудым девушкам. Я все время как-то уважала свою генетику, но одновременно над ней работала. Эта «пышность» хороша в комплекте с чем-то. Например, с плоским животом.
Слава богу, что сейчас прошла мода на очень худых девушек. Так что мы можем спокойно есть, наедать попы, и от этого личная жизнь будет порой счастливее.
Мне очень тяжело с диетами. Я считаю, что девушка, которая постоянно худеет, не уверена в себе. Ты изначально должна научиться работать с тем, что у тебя есть. Ты должна принять себя и понять, что другой жизни у тебя не будет. И другого тела тоже. Как минимум ты должна улыбаться себе в зеркало, а не думать: как только я похудею, моя жизнь изменится. Никакой лишний килограмм не должен делать вас несчастной. У 90% женщин есть целлюлит. У меня в том числе.
О снимках в своем Instagram
Я вообще заложница своего веса. Камера всегда прибавляет мне лишние килограммы. Многие люди пытаются обидеть меня, уличив в полноте. Подписчики часто пишут обидные комментарии под фотографиями в моем Instagram: «Вот, а на сцене ты не такая, как на фото!» Ну, конечно, не такая! Когда я фотографируюсь, я принимаю позу, которая подает меня с выигрышной стороны.
О пластике
Технологии идут вперед. Глупо это отрицать. Сейчас довольно много процедур, которые избавят тебя от морщин. Когда это необходимо и когда это идет в комплекте с принципом «уверенности в себе», тогда это сработает. Но никакие уколы, пластика не сделают тебя счастливее.
О разнице между американками и русскими девушками
Помню, когда мы впервые приехали с бывшим мужем в Лос-Анджелес, было 7 утра, я спустилась на завтрак на каблуках и в украшениях. Местные смотрели на меня, как на идиотку. Ни одна американка не то что утром каблуки не наденет (если ей, конечно, по работе не нужно), но и в повседневной жизни тоже. Но вечером, наоборот: у них все максимально утрировано. Очень облегающие платья, очень длинные ресницы, очень высокие каблуки.
О знакомстве с Рами Малеком
Я, честно говоря, мечтаю оказаться на месте девушки Рами Малека. (Смеется.) Шучу. У них такой гармоничный союз! Когда у нас было промо, и я поехала на премьеру «Богемской рапсодии», мы летели на частном самолете, и я наблюдала за ними (Рами Малеком и его девушкой Люси Бойтон. — Прим.ред.). Как Рами на нее смотрит! Помню, подхожу к нему, эффектная и яркая, а он специально отвернулся от меня, чтобы не обидеть Люси. И только, когда увидел ее одобряющий взгляд, снова повернулся ко мне и начал общаться. Я тогда подумала: вот это да! Вот это отношения!