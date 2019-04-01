Анна Седокова: «Да, у меня есть целлюлит»

И себя я никогда не относила к суперхудым девушкам. Я все время как-то уважала свою генетику, но одновременно над ней работала. Эта «пышность» хороша в комплекте с чем-то. Например, с плоским животом.

Слава богу, что сейчас прошла мода на очень худых девушек. Так что мы можем спокойно есть, наедать попы, и от этого личная жизнь будет порой счастливее.

Мне очень тяжело с диетами. Я считаю, что девушка, которая постоянно худеет, не уверена в себе. Ты изначально должна научиться работать с тем, что у тебя есть. Ты должна принять себя и понять, что другой жизни у тебя не будет. И другого тела тоже. Как минимум ты должна улыбаться себе в зеркало, а не думать: как только я похудею, моя жизнь изменится. Никакой лишний килограмм не должен делать вас несчастной. У 90% женщин есть целлюлит. У меня в том числе.

О снимках в своем Instagram

Анна Седокова ФОТО: Instagram

Я вообще заложница своего веса. Камера всегда прибавляет мне лишние килограммы. Многие люди пытаются обидеть меня, уличив в полноте. Подписчики часто пишут обидные комментарии под фотографиями в моем Instagram: «Вот, а на сцене ты не такая, как на фото!» Ну, конечно, не такая! Когда я фотографируюсь, я принимаю позу, которая подает меня с выигрышной стороны.

О пластике

Технологии идут вперед. Глупо это отрицать. Сейчас довольно много процедур, которые избавят тебя от морщин. Когда это необходимо и когда это идет в комплекте с принципом «уверенности в себе», тогда это сработает. Но никакие уколы, пластика не сделают тебя счастливее.

О разнице между американками и русскими девушками

Помню, когда мы впервые приехали с бывшим мужем в Лос-Анджелес, было 7 утра, я спустилась на завтрак на каблуках и в украшениях. Местные смотрели на меня, как на идиотку. Ни одна американка не то что утром каблуки не наденет (если ей, конечно, по работе не нужно), но и в повседневной жизни тоже. Но вечером, наоборот: у них все максимально утрировано. Очень облегающие платья, очень длинные ресницы, очень высокие каблуки.

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