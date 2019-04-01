Семь вещей которые мужчины обожают в женщинах

Причём это вовсе не обязательно должны быть какие-то серьёзные и значительные душевные качества или особенности внешности – вполне можно обойтись мелочами. Незначительными, но невероятно притягательными.

Когда она надевает его вещи

Для подавляющего большинства мужчин нет ничего прекраснее женщины, наряженной с самого утра в его рубашку или футболку, поскольку своё платье ещё найти надо, а в неглиже по дому ходить не хочется. И да, пусть некоторые из них при этом ворчат, но само это зрелище им нравится. А дамам это зачем? А чтобы почувствовать себя «ещё ближе» к партнёру.

Очки

Мужчинам очень нравятся девушки в очках. Это придаёт им некий ореол загадочности и создаёт впечатление наличия высокого уровня интеллекта. Всё же очень немногие представители сильного пола любят дурочек - большинство предпочитает дам, с которыми можно поговорить.

Наличие акцента

Любой акцент – это экзотика. Такие девушки воспринимаются как близкие, но в то же время – далёкие и необычные. Поэтому против лёгкого акцента не устоит ни один мужчина. Это, впрочем, касается и других особенностей речи – лёгкая картавость некоторым мужчинам в дамах очень нравится.

Подтянутая фигура

Да, сам мужчина может не блистать накачанными мускулами, но аккуратная и спортивная женская фигура всё равно будет его привлекать. Потому как что ни говори, но мужчины любят целеустремлённых дам, а постоянные занятия спортом и упражнениями – лучший способ доказать наличие этого качества.

Макияж

Большая часть мужчин предпочитает натуральный макияж, который ничего особо не демонстрирует, но помогает скрыть некоторые недостатки. Дамы же предпочитают максимально выгодно подчёркивать то, что есть. Или следовать в этом вопросе последним тенденциям моды. И лишь те, кто ухитряется найти баланс между этими двумя «полюсами», становятся центром мужского внимания.

Шляпка или кепка

Крайне важный аксессуар, сразу же делающий девушку привлекательнее в разы. Объяснить этот феномен сложно, но мужчин в любом случае привлекают девушки, знающие толк в стиле. Именно стиле, а не моде.

Преданность и страсть