«Уткоподобные» губы больше не в моде. Какой новый тренд пришел им на смену?

Что касается губ, то инъекции гиалуроновой кислотой – можно сказать, прошлый век! Пухлые губы, порой напоминающие клюв утки, утратили актуальность, что во многом произошло благодаря таким Инстаграм-дивам, как, например, Кайли Дженнер.

Кайли Дженнер ФОТО: SCANPIX

Если обратить внимание на фото Кайли, можно заметить, что ее губы выглядят максимально натурально, но при этом очень соблазнительно. Произведенных манипуляций совсем не заметно, губы смотрятся очень естественно и далеко не пошло. Дополнительный эффект дает четкость контура.

Если природа не наградила вас пухлыми губами, такого эффекта, как у Кайли можно добиться в кабинете косметолога. Невероятную популярность набираетнитевая подтяжка губ (или тредлифтинг), которая успела стать альтернативой филлерам.

Как осуществляется процедура?

Косметолог с помощью тупоконечной канюли вводит по контуру губ (чаще верхней) тончайший рассасывающийся материал. Пациентка быстро восстанавливается после процедуры. Если возникает отек, то он быстро спадает. В результате губы приобретают четкий контур, легкий объем, более подтянутые уголки. Кроме того, устраняются признаки птоза.