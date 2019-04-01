«Уткоподобные» губы больше не в моде. Какой новый тренд пришел им на смену?

Современные тренды сменяют друг друга со скоростью света, и только отъявленные модники умудряются им следовать без отклонения от курса, пишет Fabiosa.ru. Более того, существуют тренды даже на «уколы красоты»! Например, мы недавно рассказывали про «лицо богачки» – целый комплекс разных процедур, который приблизит вас к инстаграм-идеалам.
Что касается губ, то инъекции гиалуроновой кислотой – можно сказать, прошлый век! Пухлые губы, порой напоминающие клюв утки, утратили актуальность, что во многом произошло благодаря таким Инстаграм-дивам, как, например, Кайли Дженнер.
Если обратить внимание на фото Кайли, можно заметить, что ее губы выглядят максимально натурально, но при этом очень соблазнительно. Произведенных манипуляций совсем не заметно, губы смотрятся очень естественно и далеко не пошло. Дополнительный эффект дает четкость контура.
Если природа не наградила вас пухлыми губами, такого эффекта, как у Кайли можно добиться в кабинете косметолога. Невероятную популярность набираетнитевая подтяжка губ (или тредлифтинг), которая успела стать альтернативой филлерам.
Как осуществляется процедура?
Косметолог с помощью тупоконечной канюли вводит по контуру губ (чаще верхней) тончайший рассасывающийся материал. Пациентка быстро восстанавливается после процедуры. Если возникает отек, то он быстро спадает. В результате губы приобретают четкий контур, легкий объем, более подтянутые уголки. Кроме того, устраняются признаки птоза.
С одной стороны, замечательно, что невообразимо пухлые губы превращаются в антитренд, все-таки тредлифтинг дает куда более естественный результат. С другой стороны, так ли безопасна эта процедура? Что вы думаете на этот счет?