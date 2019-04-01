Ученые назвали две основные причины появления рака у женщин

На основании исследований специалисты рассказали о том, как можно снизить риск возникновения страшного заболевания, пишет Topnews.ru.
Группа австралийских ученых провела работу, в основу которой легло объединение результатов по шести исследованиям, в которых приняли участие более 200 тысяч женщин. По этим результатам специалисты выяснили, что можно предотвратить около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы.
«Мы обнаружили, что нынешний уровень ожирения может стать причиной самой большой доли предотвратимых случаев рака молочной железы в будущем - 17500 случаев рака груди в следующем десятилетии. На долю алкоголя приходится 11 600 случаев», - цитирует Medicalxpress доктора Маарита Лааксонена.
Ученые отмечают повышение риска развития рака молочной железы даже в случае, если женщина употребляет один алкогольный напиток в деть.
При этом применение в течение пяти лет и более гормональной терапии в период менопаузы (МГТ) объясняет 7% случаев рака молочной железы в постменопаузе.
«Наши результаты подтверждают текущие австралийские и международные рекомендации по использованию МГТ непродолжительное время и только для облегчения симптомов менопаузы, а не для предотвращения хронических заболеваний», - отметила Лааксонен.
Берегите себя и будьте здоровы!