Ученые назвали две основные причины появления рака у женщин

Группа австралийских ученых провела работу, в основу которой легло объединение результатов по шести исследованиям, в которых приняли участие более 200 тысяч женщин. По этим результатам специалисты выяснили, что можно предотвратить около 30 тысяч случаев развития рака молочной железы.