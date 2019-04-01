Идеальная сладкая выпечка: овсяные кексы без сахара и муки

Аппетитные хрустящие кексы станут отличным вариантом сладостей для всей семьи. Простым рецептом полезной выпечки поделится Joinfo.ua.

Овсяные кексы

Прелесть рецепта в его универсальности и взаимозаменяемости ингредиентов. Вместо бананов можно добавить другие фрукты и даже овощи для мягкости – персики, тыкву. Также отлично с такими кексами сочетаются орехи и сухофрукты.

Основные ингредиенты:

овсяные хлопья – 170 грамм;

зрелые бананы – 3 штуки;

яблочное пюре – 80 миллилитров;

миндальное молоко – 60 миллилитров;

ванильный экстракт – 1 чайная ложка;

молотая корица – 1 чайная ложка;

изюм – 60 грамм (по желанию).

Овсяные кексы: приготовление

Разогреть духовку до 175 °C. Овсяные хлопья, бананы, яблочное пюре, миндальное молоко, экстракт ванили, корицу, изюм – все ингредиенты перемешать до однородности. Столовой ложкой набирать смесь и выкладывать на бумагу для выпечки. Выпекать кексы 15-20 минут, до появления румяной корочки по краям. После истечения времени достать готовую выпечку и дать немного остыть.

Овсяные кексы готовы! Приятного аппетита!

Шикарный рецепт для любителей здорового питания и соблюдающим строгий пост. Выпечка без яиц, масла, молока и сахара станет отличной альтернативой сладостям. Более того, клетчатка и витамины принесут пользу и бодрость всем, решившимся на такой эксперимент.