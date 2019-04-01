Идеальная сладкая выпечка: овсяные кексы без сахара и муки
Во время строгого поста любителям сладкого тяжело отказаться от десертов. Какой рецепт поможет полакомиться вкусненьким плюс получить заряд витаминов и энергии?
Аппетитные хрустящие кексы станут отличным вариантом сладостей для всей семьи. Простым рецептом полезной выпечки поделится Joinfo.ua.
Овсяные кексы
Прелесть рецепта в его универсальности и взаимозаменяемости ингредиентов. Вместо бананов можно добавить другие фрукты и даже овощи для мягкости – персики, тыкву. Также отлично с такими кексами сочетаются орехи и сухофрукты.
Основные ингредиенты:
- овсяные хлопья – 170 грамм;
- зрелые бананы – 3 штуки;
- яблочное пюре – 80 миллилитров;
- миндальное молоко – 60 миллилитров;
- ванильный экстракт – 1 чайная ложка;
- молотая корица – 1 чайная ложка;
- изюм – 60 грамм (по желанию).
Овсяные кексы: приготовление
- Разогреть духовку до 175 °C.
- Овсяные хлопья, бананы, яблочное пюре, миндальное молоко, экстракт ванили, корицу, изюм – все ингредиенты перемешать до однородности.
- Столовой ложкой набирать смесь и выкладывать на бумагу для выпечки.
- Выпекать кексы 15-20 минут, до появления румяной корочки по краям.
- После истечения времени достать готовую выпечку и дать немного остыть.
Овсяные кексы готовы! Приятного аппетита!
Шикарный рецепт для любителей здорового питания и соблюдающим строгий пост. Выпечка без яиц, масла, молока и сахара станет отличной альтернативой сладостям. Более того, клетчатка и витамины принесут пользу и бодрость всем, решившимся на такой эксперимент.
И еще один способ приготовления овсянных кексов без сахара и муки: