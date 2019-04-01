Пн, 1.04.2019
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Идеальная сладкая выпечка: овсяные кексы без сахара и муки
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Овсянные кексы

ФОТО: Youtube video

Во время строгого поста любителям сладкого тяжело отказаться от десертов. Какой рецепт поможет полакомиться вкусненьким плюс получить заряд витаминов и энергии?

Аппетитные хрустящие кексы станут отличным вариантом сладостей для всей семьи. Простым рецептом полезной выпечки поделится Joinfo.ua.

Овсяные кексы

Прелесть рецепта в его универсальности и взаимозаменяемости ингредиентов. Вместо бананов можно добавить другие фрукты и даже овощи для мягкости – персики, тыкву. Также отлично с такими кексами сочетаются орехи и сухофрукты.

Основные ингредиенты:

  • овсяные хлопья – 170 грамм;
  • зрелые бананы – 3 штуки;
  • яблочное пюре – 80 миллилитров;
  • миндальное молоко – 60 миллилитров;
  • ванильный экстракт – 1 чайная ложка;
  • молотая корица – 1 чайная ложка;
  • изюм – 60 грамм (по желанию).

Овсяные кексы: приготовление

  1. Разогреть духовку до 175 °C.
  2. Овсяные хлопья, бананы, яблочное пюре, миндальное молоко, экстракт ванили, корицу, изюм – все ингредиенты перемешать до однородности.
  3. Столовой ложкой набирать смесь и выкладывать на бумагу для выпечки.
  4. Выпекать кексы 15-20 минут, до появления румяной корочки по краям.
  5. После истечения времени достать готовую выпечку и дать немного остыть.

Овсяные кексы готовы! Приятного аппетита!

Шикарный рецепт для любителей здорового питания и соблюдающим строгий пост. Выпечка без яиц, масла, молока и сахара станет отличной альтернативой сладостям. Более того, клетчатка и витамины принесут пользу и бодрость всем, решившимся на такой эксперимент.

И еще один способ приготовления овсянных кексов без сахара и муки:

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