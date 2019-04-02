Что нужно каждому знаку Зодиака для улучшения настроения

Как поднять плохое настроение

Плохое настроение бывает трудно поднять, но к каждому человеку можно найти особый подход. Его могут подсказать звезды, под которыми родились представители разных знаков Зодиака, пишет Fabiosa.ru.

Овен

Энергичные Овны заряжают свои «внутренние батарейки» через спорт, движение. Поэтому им лучше сразу идти в фитнес-клуб.

Телец

Добрые объятия и вовремя сказанное слово поддержки способны вернуть расстроенным Тельцам уверенность и спокойствие.

Близнецы

Заведите с Близнецами разговор на любую тему, отвлеките их хотя бы на 15 минут от мрачного настроения, и мир вновь воцарится в их душе. Тогда и окружающим будет спокойнее.

Рак

Похвалить Раков, вспомнить их добрые дела - очень хорошее решение, чтобы вытащить этих «отшельников» на свет и поднять им настроение с помощью хорошей шоколадки.

Лев

Пригласите Львов на веселую вечеринку или на корпоратив. И себе хорошую компанию составите, и им доброе дело сделаете.

Дева

Позвольте Девам немного побыть наедине, проанализировать ситуацию. Докопавшись до причин, они счастливые и довольные собственными выводами, присоединяться к вам уже совсем в другом настроении.

Весы

Любителям прекрасного надо найти соответствующее занятия для снятия напряжения. Почему бы не порисовать?

Скорпион

Подозрительным Скорпионам сложно найти противовес от плохого настроения именно в этот момент. Лучше спросить у них прямо.

Стрелец

Смена окружающей обстановки поможет утихомирить эмоциональных Стрельцов, а заодно и расширить представление хотя бы о соседнем городе.

Козерог

Искренне восхититесь проектами, которые Козероги недавно завершили, похвалите их. Для таких трудоголиков это настоящий подарок.

Водолей

Предложите им книгу или фильм, которые до конца будут держать в напряжении и дадут пищу для мозга.

Рыбы

Только доверительная, душевная беседа поможет мнительным Рыбам раскрыться и отпустить негативные эмоции.