Разгрузочные дни: о пользе и правилах проведения

Польза разгрузочных дней

Разгрузочные дни представляют собой употребление однотипных продуктов. Как правило, это низкокалорийные блюда. В некоторых случаях это полный отказ от твёрдой пищи.

Существует огромное многообразие разгрузочных дней. Чаще всего они отличаются собой набором используемых продуктов. Например, можно устраивать разгрузочные дни на кашах, кисломолочных продуктах, овощах, фруктах, соках, воде и травяных чаях. И каждый вид разгрузочных дней по-своему хорош, но есть у них одна большая и главная польза — очистка организма.

При похудении разгрузочные дни могут быть очень полезными. Во-первых, их польза кроется в том, что после продолжительного однообразного питания организм рано или поздно привыкает к такому рациону, а разгрузочные дни дают определенный толчок. Благодаря этому вес может снова сдвинуться с места.

Также польза заключается и в том, что происходит очищение кишечника. Из этого органа выводятся остатки мусора и излишки жидкости, что благотворно сказывается на общем состоянии здоровья.

В похудении наибольшую пользу, считается, приносят огуречный и яблочный разгрузочные дни, а также кефирный, гречневый, овсяный. Но уповать только на разгрузочные дни в таком непростом процессе не стоит. Да, это принесёт определенную пользу, но надо также заниматься спортом и в целом соблюдать правильное питание ради такой цели.

Если соблюдать разгрузочные дни, то велика вероятность получить прекрасную пользу для организма. Человек будет чувствовать лёгкость, у него улучшится пищеварение, состояние кожи. Настроение будет намного лучше, а энергии — хоть отбавляй.

Надо заметить, что при соблюдении правил проведения разгрузочных дней никаких проблем со здоровьем не должно возникать. Именно поэтому этот метод считается намного лучше и эффективнее, чем ограничения и диеты. Ведь в идеале разгрузочные дни приводят к улучшению самочувствия.

Правила проведения

Разгрузочные дни подразумевают подготовку, после чего следует сама разгрузка, а потом плавный выход. Накануне необходимо отказаться от тяжёлой пищи, уже начиная с обеда. Последним приёмом должен быть лёгкий салат, фрукт или стакан кефира, а перед сном эффективно будет сделать клизму.

Для легкого и эффективного разгрузочного дня следует соблюдать определенные правила.

Во-первых, разгрузочный день должен быть не чаще одного раза в неделю.

Во-вторых, никакого спорта и тяжёлых физических нагрузок в такие дни.

В-третьих, пища, которую вы будете потреблять, должна быть маленькими порциями, но при этом частыми.

Объёмы еды могут быть разными в зависимости от образа жизни, веса и выбранного продукта. Так, в день рекомендуется есть не больше 2 килограммов овощей, фруктов или ягод, не больше 0,7 килограмма белка, а молока или кефира — не больше 2 литров. Помните, что это усредненные значения, у вас порции в день могут быть больше или меньше в зависимости от вашего самочувствия.

Также в разгрузочные дни следует полностью исключить сахар и соль, а вот количество потребляемой воды увеличить. В сутки надо выпивать не меньше двух-трёх литров.

Если вы придерживаетесь разгрузочных дней, то рекомендуется принимать сауны, горячие ванны или делать массажи. Это намного улучшить желаемый эффект, как в похудении, так и в общем самочувствии.

Разумеется, нельзя просто так выйти из разгрузочных дней. Выход должен быть плавным. На следующий день следует потреблять только низкокалорийные продукты, постепенно увеличивая нагрузку на свою пищеварительную систему.