Кристина Орбакайте напугала подписчиков, представ с очень реалистичным гримом

В своём посте в Instagram Кристина Орбакайте призналась, что с детства любила смешить всех в школе и дома. Поэтому ей нравится развлекать публику и преподносить ей неожиданные сюрпризы. Однако не все поняли юмор певицы, рассказывает Joinfo.ua.

Всех с 1 апреля!

Такой устрашающей публикацией Кристина поздравила всех с Днем смеха. В самом первом предложении она написала, что повода для беспокойства нет, так как это грим. Артистка любит сталкиваться с комедией в жизни, на сцене и в кино. Для неё неважно, в каком жанре она сможет рассмешить публику, ведь это всегда интересно.

Однако подобный юмор нравится не всем. Многие осудили артистку, посчитав, что в её возрасте такие шутки уже неуместны. Многие подумали, что Орбакайте избил муж и страшно испугались. В комментариях пишут, что не хотят видеть исполнительницу в таком виде и ждут её концертов, на которых она по-прежнему будет красивой и милой.

Пусть всем не угодишь и одним не смешно, зато другие шутку оценили по достоинству. Например, певица Анита Цой и дизайнер Игорь Гуляев посмеялись и оставили комментарии с милыми смайликами, чтобы поддержать Кристину.