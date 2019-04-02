«Картофельные лодочки» с сыром и ветчиной будут достойным украшением стола

Это эффектное, ароматное, вкусное и полезное блюдо приготовит даже ребенок. Если у вас намечаются гости или просто хочется чего-то вкусненького, приготовьте «картофельные лодочки», не пожалеете!
Это бесподобное по вкусу и внешнему виду, а также простоте приготовления блюдо достойно быть внесенным в кулинарную книгу даже самого взыскательного гурмана. Что может быть вкуснее запеченной картошечки особым способом с сыром и ветчиной, интересуется Joinfo.ua.
Картофельные лодочки – рецепт приготовления
Понадобится:
- 8 крупных картофелин,
- 200 грамм ветчины,
- 150 грамм твердого сыра,
- 1 стакан сметаны любой жирности,
- половина луковицы,
- половина пучка укропа,
- половина пучка петрушки,
- соль,
- молотый перец по вкусу.
Приготовление:
- Картофель следует выбирать покрупнее, только не слишком, желательно овальной формы. Корнеплоды вымойте под проточной водой с помощью щетки, чистить от кожуры пока не надо. Сложите овощи в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь вариться до полуготовности.
- Отваренный картофель промойте холодной водой и очистите от кожуры. Разрежьте каждый овощ пополам вдоль. Возьмите чайную ложечку и аккуратно извлеките мякоть, чтобы получились довольно толстостенные, но все же лодочки.
- Отдельно нарежьте ветчину, лук, картофельную мякоть мелким кубиком. Сыр натрите на крупной терке, зелень измельчите. Сложите все измельченные продукты в миску, заправьте сметаной, посолите-поперчите по вкусу. У вас получится фарш, которым надо начинить каждую картофельную лодочку.
- Нафаршированные половинки картофеля сложите на смазанный маслом противень. Запекайте до румяной корочки в духовке при 200 градусах. По времени это займет около получаса.
- К столу можно подавать немедленно, хотя и в остывшем виде картофельные лодочки остаются очень вкусными.
Приятного аппетита!