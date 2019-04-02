Вт, 2.04.2019
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«Картофельные лодочки» с сыром и ветчиной будут достойным украшением стола

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«Картофельные лодочки»

ФОТО: Instagram / Instagram

Это эффектное, ароматное, вкусное и полезное блюдо приготовит даже ребенок. Если у вас намечаются гости или просто хочется чего-то вкусненького, приготовьте «картофельные лодочки», не пожалеете!

Это бесподобное по вкусу и внешнему виду, а также простоте приготовления блюдо достойно быть внесенным в кулинарную книгу даже самого взыскательного гурмана. Что может быть вкуснее запеченной картошечки особым способом с сыром и ветчиной, интересуется Joinfo.ua.

Картофельные лодочки – рецепт приготовления

Понадобится:

  • 8 крупных картофелин,
  • 200 грамм ветчины,
  • 150 грамм твердого сыра,
  • 1 стакан сметаны любой жирности,
  • половина луковицы,
  • половина пучка укропа,
  • половина пучка петрушки,
  • соль,
  • молотый перец по вкусу.

Приготовление:

  • Картофель следует выбирать покрупнее, только не слишком, желательно овальной формы. Корнеплоды вымойте под проточной водой с помощью щетки, чистить от кожуры пока не надо. Сложите овощи в кастрюлю, залейте водой и поставьте на огонь вариться до полуготовности.
  • Отваренный картофель промойте холодной водой и очистите от кожуры. Разрежьте каждый овощ пополам вдоль. Возьмите чайную ложечку и аккуратно извлеките мякоть, чтобы получились довольно толстостенные, но все же лодочки.
  • Отдельно нарежьте ветчину, лук, картофельную мякоть мелким кубиком. Сыр натрите на крупной терке, зелень измельчите. Сложите все измельченные продукты в миску, заправьте сметаной, посолите-поперчите по вкусу. У вас получится фарш, которым надо начинить каждую картофельную лодочку.
  • Нафаршированные половинки картофеля сложите на смазанный маслом противень. Запекайте до румяной корочки в духовке при 200 градусах. По времени это займет около получаса.
  • К столу можно подавать немедленно, хотя и в остывшем виде картофельные лодочки остаются очень вкусными.

Приятного аппетита!

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