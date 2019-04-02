«Картофельные лодочки» с сыром и ветчиной будут достойным украшением стола

Это бесподобное по вкусу и внешнему виду, а также простоте приготовления блюдо достойно быть внесенным в кулинарную книгу даже самого взыскательного гурмана. Что может быть вкуснее запеченной картошечки особым способом с сыром и ветчиной, интересуется Joinfo.ua.