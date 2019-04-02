19-летняя Стеша Маликова выбирает наряды не по возрасту

«Как в 18 выглядеть на 39», «Извините, но девушки ее возраста так не выглядят. Какие 18? 40 лет. Лицо натянуто. Нет натуральности», «Была у меня подруга в молодости, тоже любила в 20 лет одеваться, как в 30», — недоумевают интернет-пользователи.