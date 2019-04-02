Рецепт сырного соуса как в Макдональдсе

Сырный соус как в Макдональдсе можно легко приготовить и дома. Такой соус подходит блюдам из макарон, мяса и овощей, пишет Ivona.

Ингредиенты:

Твердый сливочный сыр 50 г

Молоко 60 мл

Сливки 180 мл

Крахмал 10 г

Черный перец, соль, базилик, укроп по вкусу

Способ приготовления:

Смешайте тертый сыр и кукурузный крахмал в сотейнике. Добавьте остальные ингредиенты. Варите на среднем огне, помешивая, до расплавления сыра и однородной массы.

Как и с чем подавать :

В теплом виде соусом можно полить чипсы или картофель, либо макать их в охлажденный застывший соус.