Рецепт сырного соуса как в Макдональдсе

Если вы любите похрустеть чипсами, либо картофелем фри, к ним отлично подойдет сырный соус.
Сырный соус как в Макдональдсе можно легко приготовить и дома. Такой соус подходит блюдам из макарон, мяса и овощей, пишет Ivona.
Ингредиенты:
- Твердый сливочный сыр 50 г
- Молоко 60 мл
- Сливки 180 мл
- Крахмал 10 г
- Черный перец, соль, базилик, укроп по вкусу
Способ приготовления:
- Смешайте тертый сыр и кукурузный крахмал в сотейнике.
- Добавьте остальные ингредиенты.
- Варите на среднем огне, помешивая, до расплавления сыра и однородной массы.
Как и с чем подавать :
В теплом виде соусом можно полить чипсы или картофель, либо макать их в охлажденный застывший соус.
Есть еще один способ приготовления, чтобы порадовать себя сырным соусом: