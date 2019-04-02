Вт, 2.04.2019

Рецепт сырного соуса как в Макдональдсе

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Кукурузные чипсы с сырным соусом

ФОТО: Alla Rudenko / PantherMedia / Alla Rudenko Scanpix

Если вы любите похрустеть чипсами, либо картофелем фри, к ним отлично подойдет сырный соус.

Сырный соус как в Макдональдсе можно легко приготовить и дома. Такой соус подходит блюдам из макарон, мяса и овощей, пишет Ivona.

Ингредиенты:

  • Твердый сливочный сыр 50 г
  • Молоко 60 мл
  • Сливки 180 мл
  • Крахмал 10 г
  • Черный перец, соль, базилик, укроп по вкусу

Способ приготовления: 

  1. Смешайте тертый сыр и кукурузный крахмал в сотейнике.
  2. Добавьте остальные ингредиенты.
  3. Варите на среднем огне, помешивая, до расплавления сыра и однородной массы. 

Как и с чем подавать :

В теплом виде соусом можно полить чипсы или картофель, либо макать их в охлажденный застывший соус.  

Есть еще один способ приготовления, чтобы порадовать себя сырным соусом:

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