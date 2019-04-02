Ольга Бузова в боди: новый образ певицы вызвал неоднозначную реакцию поклонников

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась в своем аккаунте в Инстаграме новой публикацией. В кадре знаменитость появилась в довольно откровенном образе, вызвав бурную реакцию интернет-пользователей, пишет Joinfo.ua.

Ольга Бузова на шпильках и в боди - обворожительный образ звезды

Понедельник Ольга решила начать с интригующего образа. В кадре видно, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» расположилась на стуле, выставив левую ногу вперед. На колени она положила свои руки, томно прикрыв глаза. Одета певица в светлых тонах — ее наряд состоит из боди с рукавами песочного цвета и серебристых туфелек на высоких каблуках.

Свою публикацию Бузова подписала

«ПП. Просто Понедельник.» (Орф. и пункт. автора здесь и далее сохранены, прим. Ред.), предложив фолловерам писать в комментариях слова, которые начинаются на букву «п». В итоге пост артистки собрал более пяти тысяч откликов, из которых некоторые были составлены по правилам ведущей.

От шикарной до страшной: мнения подписчиков певицы разделились

Эффектное фото вызвало неоднозначную реакцию поклонников. В то время, как одни фанаты наперебой рассыпают своему кумиру комплименты, другие высказываются с осуждением, говоря не лучшим образом о фигуре исполнительницы: