Вт, 2.04.2019

Как избавиться от храпа: ТОП-6 советов

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Сон. Иллюстративное фото.

ФОТО: Andriy Popov / PantherMedia / Andriy Popov

Храп возникает из-за расслабленного мягкого неба и языка. Это непросто физиологический процесс, как многие думают. Считается, что наличие постоянного храпа может спровоцировать инфаркт и инсульт. Это серьезная медицинская проблема, которую нужно решать, чтобы не было последствий? пишет Ivona.

  • Своевременно лечить заболевания дыхательной системы

Из-за хронических заболеваний легких и аллергических болезней  не можете нормально дышать. Храп возникает потому что дышите через рот.

  • Перестать спать на спине

Установлено, что чаще всего  храпят люди, которые спят на спине. Причина в том, что в этом положении ограничен нормальный воздушный приток, так как тело языка расположено ближе к глотке. Чтобы решить это проблему, необходимо спать на боку.

  • Нормализовать массу тела

Лишний вес тоже может быть причиной храпа. Так как большая масса тела – это дополнительная нагрузка на дыхательные пути, необходимо начать худеть, чтобы перестать храпеть.

  • Ограничить прием некоторых лекарств

Если принимаются снотворные и седативные лекарства, то они могут провоцировать появление храпа. Эти препараты расслабляют мышечную ткань, и приток воздуха затрудняется. Стоит прекратить принимать лекарства, чтобы храп исчез. 

  • Бросить курить

Никотин провоцирует появление хронической воспалительной реакции в дыхательных путях. Следует постараться избавиться от привычки курить, чтобы перестать храпеть.

  • Поддерживать нормальную влажность воздуха

Из-за того, что в комнате сухой воздух, может происходить раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Проветривание или увлажнитель воздуха поможет решить проблему.

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