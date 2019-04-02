Как избавиться от храпа: ТОП-6 советов

Своевременно лечить заболевания дыхательной системы

Из-за хронических заболеваний легких и аллергических болезней не можете нормально дышать. Храп возникает потому что дышите через рот.

Перестать спать на спине

Установлено, что чаще всего храпят люди, которые спят на спине. Причина в том, что в этом положении ограничен нормальный воздушный приток, так как тело языка расположено ближе к глотке. Чтобы решить это проблему, необходимо спать на боку.

Нормализовать массу тела

Лишний вес тоже может быть причиной храпа. Так как большая масса тела – это дополнительная нагрузка на дыхательные пути, необходимо начать худеть, чтобы перестать храпеть.

Ограничить прием некоторых лекарств

Если принимаются снотворные и седативные лекарства, то они могут провоцировать появление храпа. Эти препараты расслабляют мышечную ткань, и приток воздуха затрудняется. Стоит прекратить принимать лекарства, чтобы храп исчез.

Бросить курить

Никотин провоцирует появление хронической воспалительной реакции в дыхательных путях. Следует постараться избавиться от привычки курить, чтобы перестать храпеть.

Поддерживать нормальную влажность воздуха