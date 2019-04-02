Как избавиться от храпа: ТОП-6 советов

Храп возникает из-за расслабленного мягкого неба и языка. Это непросто физиологический процесс, как многие думают. Считается, что наличие постоянного храпа может спровоцировать инфаркт и инсульт. Это серьезная медицинская проблема, которую нужно решать, чтобы не было последствий? пишет Ivona.
- Своевременно лечить заболевания дыхательной системы
Из-за хронических заболеваний легких и аллергических болезней не можете нормально дышать. Храп возникает потому что дышите через рот.
- Перестать спать на спине
Установлено, что чаще всего храпят люди, которые спят на спине. Причина в том, что в этом положении ограничен нормальный воздушный приток, так как тело языка расположено ближе к глотке. Чтобы решить это проблему, необходимо спать на боку.
- Нормализовать массу тела
Лишний вес тоже может быть причиной храпа. Так как большая масса тела – это дополнительная нагрузка на дыхательные пути, необходимо начать худеть, чтобы перестать храпеть.
- Ограничить прием некоторых лекарств
Если принимаются снотворные и седативные лекарства, то они могут провоцировать появление храпа. Эти препараты расслабляют мышечную ткань, и приток воздуха затрудняется. Стоит прекратить принимать лекарства, чтобы храп исчез.
- Бросить курить
Никотин провоцирует появление хронической воспалительной реакции в дыхательных путях. Следует постараться избавиться от привычки курить, чтобы перестать храпеть.
- Поддерживать нормальную влажность воздуха
Из-за того, что в комнате сухой воздух, может происходить раздражение слизистых оболочек дыхательных путей. Проветривание или увлажнитель воздуха поможет решить проблему.