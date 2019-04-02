Cоветы эксперта: как без вреда для здоровья ограничить потребление мяса

Все больше знаменитостей переходить на вегетарианский образ жизни. Также многие придерживаются Великого пасхального поста, во время которого ограничивают потребление мяса, молочных продуктов и яиц, пишет Ivona.
Врач-диетолог рассказывет, почему частичный отказ от мяса может быть полезным для организма и дает советы, как ограничить потребление мяса без вреда для здоровья.
- Преимущества ограничения
Потребление большого количества красного мяса способствует формированию в организме избытка такого вещества как гомоцистеин. Это аминокислота с токсическими свойствами. Именно она приводит к увеличению риска раковых заболеваний в организме и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, гомоцистеин является маркером старения, поэтому ограничение в потреблении мяса помогает сохранить молодость и красоту.
- Заменители мяса
Отказ от мяса – это в первую очередь уменьшение поступления в организм железа, витамина B12 и мясного белка. Компенсировать отсутствие можно с помощью бобовых. Кроме того, если сравнить содержания белка, то в чечевице его будет даже чуть больше чем в говядине, и он усваивается намного лучше. Также листовая зелень – это богатейший источник железа, белка и витаминов. Например, в шпинате тоже очень много белка.
- Рекомендуемые нормы потребления
Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, частота употребления красного мяса должна составлять не более 1-2 раз в неделю, при этом порция должна помещаться в ладонь, это где-то 100-150 грам.
- Влияние на вес
Отказ от мяса и переход на растительное питание позволяет сбросить до 4 килограммов в месяц. И дело не только в калорийности, а во влиянии красного мяса на такой гормон как инсулин. Дело в том, что у красных сортов мяса невероятная способность повышать уровень инсулина, поэтому у мясоедов часто развивается диабет второго типа, а это как правило люди с лишним весом.
- Постепенный переход
Уменьшать количество мяса нужно постепенно, чтобы перестроить свой организм и выработать у него новые привычки. На это как раз может уйти до 40 дней, которые отведены под время пасхального поста. В первую очередь нужно отказаться от продуктов мясной переработки, таких как сосиски, консервы, ветчина, колбасы и другие. Эти продукты несут наибольший вред. Согласно статистики, если Украина полностью откажется переработанных мясных продуктов, то население нашей страны увеличилось бы на 10%.