Cоветы эксперта: как без вреда для здоровья ограничить потребление мяса

Врач-диетолог рассказывет, почему частичный отказ от мяса может быть полезным для организма и дает советы, как ограничить потребление мяса без вреда для здоровья.

Преимущества ограничения

Потребление большого количества красного мяса способствует формированию в организме избытка такого вещества как гомоцистеин. Это аминокислота с токсическими свойствами. Именно она приводит к увеличению риска раковых заболеваний в организме и нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. Кроме того, гомоцистеин является маркером старения, поэтому ограничение в потреблении мяса помогает сохранить молодость и красоту.

Заменители мяса

Отказ от мяса – это в первую очередь уменьшение поступления в организм железа, витамина B12 и мясного белка. Компенсировать отсутствие можно с помощью бобовых. Кроме того, если сравнить содержания белка, то в чечевице его будет даже чуть больше чем в говядине, и он усваивается намного лучше. Также листовая зелень – это богатейший источник железа, белка и витаминов. Например, в шпинате тоже очень много белка.

Рекомендуемые нормы потребления

​Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, частота употребления красного мяса должна составлять не более 1-2 раз в неделю, при этом порция должна помещаться в ладонь, это где-то 100-150 грам.

Влияние на вес

Отказ от мяса и переход на растительное питание позволяет сбросить до 4 килограммов в месяц. И дело не только в калорийности, а во влиянии красного мяса на такой гормон как инсулин. Дело в том, что у красных сортов мяса невероятная способность повышать уровень инсулина, поэтому у мясоедов часто развивается диабет второго типа, а это как правило люди с лишним весом.

Постепенный переход