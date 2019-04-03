Пять вещей, на которых умной женщине не стоит экономить

1. На средствах по уходу за кожей лица

Лицо - ваша визитная карточка, поэтому вы должны регулярно умываться, увлажнять его кремом, не забывать смывать косметику, защищать лицо от солнца в жаркие времена года. Не стоит покупать множество бюджетных сомнительных средств, лучше проконсультируйтесь с косметологом, который подберет для вас идеальный крем, купите его и будьте спокойны за состояние своей кожи.

2. На белье

Это единственная деталь гардероба, которая соприкасается с интимными зонами, поэтому нужно крайне бережно и ответственно подходить к выбору белья, а именно: к тканям, из которых его шьют. Помните, что кожа должна дышать, а также не забывайте о том, что у вас не может быть всего лишь один бюстгальтер, вы ведь потеете каждый день, а значит, нужен, как минимум, еще один лифчик. А лучше - еще два.

3. На обуви

Почти каждая женщина хотя бы раз с болью снимала обувь, оплакивая свои мозоли. Это не шутки! Так можно нанести серьезный вред своим ногам. Покупайте обувь из качественных материалов, старательно подбирайте размер, учитывайте особенности своих ног и не забывайте, что лучше меньше пар, но хороших!

4. На стрижке

Прическа - ваш аксессуар, который может подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки. Но также может сделать и наоборот, поэтому важно хорошо разобраться в том, какая стрижка вам подходит, проконсультировавшись со специалистом. Лучше раз в полгода выделить бюджет на то, чтобы ее освежить, чем регулярно делать сомнительные стрижки.

5. На медицинском обслуживании

Умная женщина никогда не будет экономить на своем здоровье. Помните, что нужно посещать стоматолога, гинеколога, маммолога, чтобы быть в курсе своего состояния. Так вы сможете избежать проблем со здоровьем, которые могут затаиться!