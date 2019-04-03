Желтые блондинки уже не в моде! Мир сходит с ума по «скандинавскому белому»

Новый вариант платинового блонда испробовал колорист из Массачусетса Дэниел Тетро, представляющий свои работы в Instagram как @HairLikeaBoss. Процесс окрашивания требует терпения и времени, чтобы получился равномерный тон. Возможно, потребуется не один сеанс. Важное значение имеет изначальный цвет волос клиента, их толщина и густота.

Платиновый скандинавский оттенок отличается в зависимости от освещения - при уличном освещении он более яркий, а при комнатном более холодный.

При выборе данного оттенка колорист рекомендует обращать внимание на цвет кожи (лучше для светлой кожи) и изначальный цвет волос (от русого до блонда).

Для сохранения волос здоровыми при многократном окрашивании Тетро рекомендует использовать качественные краски и профессиональные средства по уходу.