Желтые блондинки уже не в моде! Мир сходит с ума по «скандинавскому белому»

Мода на цвет волос меняется так же часто, как и на одежду. Еще вчера все хотели быть непременно блондинками с теплым золотистым оттенком, а сегодня уже царствует белый тон, пишет Fabiosa. Настоящая холодная скандинавская зима!
Новый вариант платинового блонда испробовал колорист из Массачусетса Дэниел Тетро, представляющий свои работы в Instagram как @HairLikeaBoss. Процесс окрашивания требует терпения и времени, чтобы получился равномерный тон. Возможно, потребуется не один сеанс. Важное значение имеет изначальный цвет волос клиента, их толщина и густота.
Платиновый скандинавский оттенок отличается в зависимости от освещения - при уличном освещении он более яркий, а при комнатном более холодный.
При выборе данного оттенка колорист рекомендует обращать внимание на цвет кожи (лучше для светлой кожи) и изначальный цвет волос (от русого до блонда).
Для сохранения волос здоровыми при многократном окрашивании Тетро рекомендует использовать качественные краски и профессиональные средства по уходу.
Как вам такой оттенок блонда?