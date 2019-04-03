Самые суровые свекрови по знаку Зодиака. Их больше трех!

Самые суровые свекрови

Дева

Любимый сыночек для женщины-Девы – это святое. Поэтому такая свекровь будет давать невестке советы по любому поводу и постоянно учить жизни, пишет Fabiosa.ru. Ведь только она знает, как правильно погладить рубашку вашего мужа или приготовить его любимое блюдо на завтрак! К сожалению, у молодой невестки есть много шансов оказаться полностью бесправной.

Проявляйте заботу по отношению ко всем членам новоиспеченной семьи, и тогда «дорогая мама» быстро успокоится.

Овен

Главная проблема свекровей-Овнов в том, что они привыкли все и всегда контролировать. Для женщин этого знака важно только их собственное мнение. Овен перестанет контролировать ситуацию, только если молодая семья будет жить очень далеко от нее. Готовьтесь к тому, что ваше мнение будет крайне редко приниматься во внимание. Просто потому, что «у вас нет опыта»!

Такую «вторую маму» лучше всего любить на расстоянии. Не стоит слишком сильно сближаться со свекровью-Овном, иначе вместо невестки вы станете ее гиперопекаемым ребенком.

Стрелец

Став свекровью, женщины-Стрельцы неожиданно даже для себя становятся эгоцентричными. Если держать дистанцию не получается, попробуйте наладить отношения, признав ее непререкаемый авторитет.

Сближаясь со свекровью-Стрельцом, постарайтесь не переходить со статуса «невестки» в положение «дочки». Иначе она сядет вам на голову!

Скорпион

Свекрови этого знака крайне любопытны, обожают интриги и очень мстительны. Поэтому домашние войны могут сильно попортить вашу семейную жизнь. Но если вам удастся сохранить разумную дистанцию, то лучшего помощника вам не найти!

Ссориться со свекровью-Скорпионом крайне опасно. Лучшая тактика: спокойно выслушивать критику и делать по-своему.

Рак

Эта зодиакальная свекровь способна вывести из равновесия любую, даже самую спокойную невестку! Она может звонить невестке по 10 раз на день с целью осведомиться, покушал ли ее сын. И не дай вам бог забыть поздравить «вторую маму» с днем рождения или 8 Марта! Этого она вам не простит!

Возможно, свекровь-Рак бывает излишне надоедливой, но зато она всегда готова дать дельный жизненный совет. Не стесняйтесь обращаться к ней за помощью!