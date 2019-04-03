В Таллинне пройдет лекция «Искусство как сон: Сальвадор Дали и Рене Магритт».

Взбалмошный капризный каталонец Дали славился своим скандальным поведением, увлекался психоанализом Фрейда, писал мир эротических снов и собственных галлюцинаций.

Во время лекции вы узнаете о становлении Дали художником, о его поисках собственного стиля и о его жизни с Галой. Также вам расскажут о том, как повлияли на Дали Веласкес и Вермеер, почему Дали считал себя последователем Босха и чем он занимался в Америке?

Сдержанный Магритт почти всю жизнь прожил в Бельгии, ведя простую жизнь. Как и Дали, он боготворил одну единственную женщину. Его самый знаменитый образ — человек в котелке, скрывающий свое лицо. Вы узнаете, кто он и как связан с самоубийством матери Магритта, почему сам художник никогда не давал объяснения своим картинам и утверждал, что все предметы живут в параллельной магической реальности?

Венский искусствовед Дарья Сабитова, магистр истории искусства, специалист по старым мастерам и русскому авангарду. Училась и работала в Гейдельберге, Сиене, Риме, Вене. В прошлом — эксперт аукционного дома Sotheby’s, а в настоящем создатель Art Salon Vienna — венского клуба для людей интересующихся искусством. Организатор образовательного проекта «Лекции об искусстве в венских музеях» и арт-путешествий в Италию.

Лекция проводится на русском языке.

Открытие дверей: 18.00

Начало лекции: 18.45

Лекция длится 2 часа

Количество мест ограничено!

Регистрация и запись на лекцию обязательна по адресу: fashion.showcase.info@gmail.com