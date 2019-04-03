Имбирь назван натуральным средством от мигрени

Мигренью страдает каждая пятая женщина в мире, мигрень - на втором месте среди болезней, которые ограничивают работоспособность. Эксперты рассказали о том, как бороться с мигренью с помощью имбиря.
Это растение имеет впечатляющие противовоспалительные свойства, которые помогают противостоять различным симптомам мигреней вроде тошноты. Данные компоненты имбиря подавляют синтез простагландинов, приводящий к воспалениям, а это снижает выраженность головных болей, пишет Medikforum.
Имбирь также стимулирует пищеварение и предотвращает рвоту, часто наблюдающуюся у людей с приступами мигрени. Многочисленные исследования предполагали, что прием от 500 до 600 мг имбиря в сухом виде ежедневно позволяет лечить данную разновидность головных болей.
Согласно исследованию, опубликованному журналом Journal of Phytotherapy Research, имбирь может помочь уменьшить боль при мигрени. Его безопасно использовать в тех количествах, которые рекомендуют эксперты, он приносит ожидаемое многими жертвами мигрени облегчение.
Но кому всё-таки не следует принимать имбирь? Он не рекомендуется беременным и людям, страдающим от расстройств свертывания крови, а также камней в желчном пузыре. В любом случае, лечение мигрени с помощью имбиря лучше обсудить с врачом.
Возьмите небольшой кусочек имбиря, тщательно очистите его от кожуры и промойте. Затем его следует нарезать небольшими дольками. Их можно положить в кипящую воду на несколько минут, а затем пропустить полученный раствор через марлю и пить. Можно добавить в этот напиток некоторое количество мёда.