В моду вошла «жидкая ринопластика»

Ринопластика или изменение контуров носа давно считается одной из самых популярных пластических процедур. Традиционно ее проводили в операционных в ходе длительных манипуляций под общим наркозом. Но теперь в моде так называемая «жидкая ринопластика», для которой не требуются квалифицированные хирурги, скальпели и операции с необратимым результатом. «Жидкая ринопластика» подразумевает инъекции наполнителей в область носа, а продолжительность всей процедуры составляет не более 15 минут. То есть женщины могут сделать ее, что называется, в обеденный перерыв.

Благодаря этим уколам нос обретает более желанные для пациенток эстетически правильные формы. Это и заметно дешевле. К примеру, если традиционная ринопластика, в среднем, обходится в $6 500, то стоимость жидкой ринопластики составляет не более $1 000. Правда, у этой процедуры есть определенные минусы. Удачная хирургическая ринопластика останется с вами до конца жизни, а наполнители под кожей постепенно растворяются и исчезают. Следовательно, процедуру придётся повторять. То же самое, к примеру, касается уколов ботокса или наполнителей для других частей тела.