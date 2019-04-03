В моду вошла «жидкая ринопластика»

Все больше женщин делают выбор в пользу процедуры продолжительностью 15 минут. Она подразумевает инъекции наполнителей в нос, пишет Medikforum.
Ринопластика или изменение контуров носа давно считается одной из самых популярных пластических процедур. Традиционно ее проводили в операционных в ходе длительных манипуляций под общим наркозом. Но теперь в моде так называемая «жидкая ринопластика», для которой не требуются квалифицированные хирурги, скальпели и операции с необратимым результатом. «Жидкая ринопластика» подразумевает инъекции наполнителей в область носа, а продолжительность всей процедуры составляет не более 15 минут. То есть женщины могут сделать ее, что называется, в обеденный перерыв.
Благодаря этим уколам нос обретает более желанные для пациенток эстетически правильные формы. Это и заметно дешевле. К примеру, если традиционная ринопластика, в среднем, обходится в $6 500, то стоимость жидкой ринопластики составляет не более $1 000. Правда, у этой процедуры есть определенные минусы. Удачная хирургическая ринопластика останется с вами до конца жизни, а наполнители под кожей постепенно растворяются и исчезают. Следовательно, процедуру придётся повторять. То же самое, к примеру, касается уколов ботокса или наполнителей для других частей тела.
Современное общество одержимо своим внешним видом, чему способствуют разного рода знаменитости и социальные сети. Продолжительность действия жидкой ринопластики составляет от 9 до 18 месяцев. Однако у этой процедуры есть свои риски. К примеру, отёки и синяки, а также (в редчайших случаях!) легочная эмболия или попадание наполнителей в кровеносную систему.