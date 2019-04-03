MARUV устроила «интеллигентную провокацию» новым снимком

“Аня,ты гений,пхпхпхп“, “Вопрос,а как соски в носки можно засунуть?“, “Хорошая философия и конкурсы интересные“, “Может поменять носки с тисками. Так как то складнее, что ли“, “Красавица неимоверная! Крутая!“, “Шикарна, как всегда“, “Ну много можно хорошего сказать, девушка огонь!“, - написали пользователи Сети.