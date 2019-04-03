Ср, 3.04.2019

MARUV устроила «интеллигентную провокацию» новым снимком

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Певица Maruv.

ФОТО: SCANPIX

Украинская певица Анна Корсун, более известна под псевдонимом MARUV,  продолжает удивлять поклонником пикантными снимками.

Недавно эпатажная артистка снялась в откровенной фотосессии. На своей странице в Instagram MARUV разместила кадры, на которых позирует в черных латексных ботфортах и прозрачном черном платье, пишет Ivona.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А на днях певица опубликовала еще один снимок с этой фотосессии, к которому добавила провокационную подпись.

Философия дня: «Виски в тиски, соски в носки», – написала MARUV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Подписчики звезды оставили множество комментариев под новым фото.

“Аня,ты гений,пхпхпхп“, “Вопрос,а как соски в носки можно засунуть?“, “Хорошая философия и конкурсы интересные“, “Может поменять носки с тисками. Так как то складнее, что ли“, “Красавица неимоверная! Крутая!“, “Шикарна, как всегда“, “Ну много можно хорошего сказать, девушка огонь!“, - написали пользователи Сети.

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