Модные солнцезащитные очки 2019: как подобрать под форму лица

Рассказываем о самых актуальных моделях солнцезащитных очков 2019 года, а также советуем, кому какая форма аксессуара подходит больше.

Кошачий глаз

Очки с вытянутыми внешними уголками на пике своей популярности. В моде модели ретро и футуризм.

Бабочки

Актуальными весной и летом 2019 года будут и легкие очки, которые напоминают прекрасное крылатое насекомое.

Геометрические формы

​В трендах очки с повышенной геометричностью.

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Двойной и литой мост

Модели очков “монобровь“ могут быть разными: от ультрасовременной прямоугольной оправы до ретро моделей 60-х.

Вайфареры

Солнечные очки с линзами трапецевидной формы, которая расширяется кверху. Они являются прекрасным примером того, как угловатый и больше похожий на мужской предмет гардероба, может эволюционировать в женский.

Футуристические оправы

В моде модели которые выглядят как из будущего.

Цветной пластик

Коллекции очков этого сезона и на этот раз не обошлись без солнцезащитных очков из пластика самых разных оттенков.

Очки авиаторы

Каплевидные авиаторы, а также оправы, похожие на авиаторы, от классических до футуристических, прекрасно вписываются в стиль спорт-шик, милитари, кэжуал и минимализм.

Леопардовый принт

Это один из самых популярных принтов среди модных очков теплого сезона 2019.

Спортивный стиль

Женственность и спорт – две самые актуальные тенденции сегодня.

Какие модели очков подходят разным формам лица больше

Квадратная форма

Идеально подойдут авиаторы и очки с яркой или темной оправой и низкой перемычкой.

Не подходят квадратной форме лица - квадратные и прямоугольные очки.

Круглая форма

Круглой форме лица подойдут очки с широкими дужками, прямоугольной или квадратной формы.

Не подходят - круглые и большие очки, закрывающие скулы.

Треугольная форма

Квадратные или прямоугольные очки с закругленными краями для треугольной формы - идеальный вариант.

Не подходят - громоздкие очки с большим количеством деталей или очки без нижней оправы.

Овальная форма

Для такой формы лица подойдут очки любой формы с любой оправой, так что можно экспериментировать.

Вытянутая форма

Для вытянутой формы лица отлично подойдут большие очки практически любой формы оправы.