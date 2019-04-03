Модные солнцезащитные очки 2019: как подобрать под форму лица

Солнцезащитные очки носят не только для защиты глаз от солнечных лучей и пыли. Этот аксессуар добавляет шарма и индивидуальности, но ошибиться с его выбором гораздо проще, чем найти идеальное решение, пишет Ivona.
Рассказываем о самых актуальных моделях солнцезащитных очков 2019 года, а также советуем, кому какая форма аксессуара подходит больше.
- Кошачий глаз
Очки с вытянутыми внешними уголками на пике своей популярности. В моде модели ретро и футуризм.
- Бабочки
Актуальными весной и летом 2019 года будут и легкие очки, которые напоминают прекрасное крылатое насекомое.
- Геометрические формы
В трендах очки с повышенной геометричностью.
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- Двойной и литой мост
Модели очков “монобровь“ могут быть разными: от ультрасовременной прямоугольной оправы до ретро моделей 60-х.
- Вайфареры
Солнечные очки с линзами трапецевидной формы, которая расширяется кверху. Они являются прекрасным примером того, как угловатый и больше похожий на мужской предмет гардероба, может эволюционировать в женский.
- Футуристические оправы
В моде модели которые выглядят как из будущего.
- Цветной пластик
Коллекции очков этого сезона и на этот раз не обошлись без солнцезащитных очков из пластика самых разных оттенков.
- Очки авиаторы
Каплевидные авиаторы, а также оправы, похожие на авиаторы, от классических до футуристических, прекрасно вписываются в стиль спорт-шик, милитари, кэжуал и минимализм.
- Леопардовый принт
Это один из самых популярных принтов среди модных очков теплого сезона 2019.
- Спортивный стиль
Женственность и спорт – две самые актуальные тенденции сегодня.
Какие модели очков подходят разным формам лица больше
- Квадратная форма
Идеально подойдут авиаторы и очки с яркой или темной оправой и низкой перемычкой.
Не подходят квадратной форме лица - квадратные и прямоугольные очки.
- Круглая форма
Круглой форме лица подойдут очки с широкими дужками, прямоугольной или квадратной формы.
Не подходят - круглые и большие очки, закрывающие скулы.
- Треугольная форма
Квадратные или прямоугольные очки с закругленными краями для треугольной формы - идеальный вариант.
Не подходят - громоздкие очки с большим количеством деталей или очки без нижней оправы.
- Овальная форма
Для такой формы лица подойдут очки любой формы с любой оправой, так что можно экспериментировать.
- Вытянутая форма
Для вытянутой формы лица отлично подойдут большие очки практически любой формы оправы.
Совсем не выгодно будут смотреться маленькие очки или очки без оправы.