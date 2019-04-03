Ср, 3.04.2019
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  • Модные солнцезащитные очки 2019: как подобрать под форму лица

Модные солнцезащитные очки 2019: как подобрать под форму лица

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Модные очки 2019 геометрической формы.

ФОТО: Instagram

Солнцезащитные очки носят не только для защиты глаз от солнечных лучей и пыли. Этот аксессуар добавляет шарма и индивидуальности, но ошибиться с его выбором гораздо проще, чем найти идеальное решение, пишет Ivona.

Рассказываем о самых актуальных моделях солнцезащитных очков 2019 года, а также советуем, кому какая форма аксессуара подходит больше. 

  • Кошачий глаз

Очки с вытянутыми внешними уголками на пике своей популярности. В моде модели ретро и футуризм.

  • Бабочки

Актуальными весной и летом 2019 года будут и  легкие очки, которые напоминают прекрасное крылатое насекомое.

  • Геометрические формы

​В трендах очки с повышенной геометричностью.

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  • Двойной и литой мост

Модели очков “монобровь“ могут быть разными: от ультрасовременной прямоугольной оправы до ретро моделей 60-х.

  • Вайфареры

Солнечные очки с линзами трапецевидной формы, которая расширяется кверху. Они являются прекрасным примером того, как угловатый и больше похожий на мужской предмет гардероба, может эволюционировать в женский. 

  • Футуристические оправы

В моде модели которые выглядят как из будущего. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Цветной пластик

Коллекции очков этого сезона и на этот раз не обошлись без солнцезащитных очков из пластика самых разных оттенков. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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  • Очки авиаторы

Каплевидные авиаторы, а также оправы, похожие на авиаторы, от классических до футуристических, прекрасно вписываются в стиль спорт-шик, милитари, кэжуал и минимализм.

  • Леопардовый принт

Это один из самых популярных принтов среди модных очков теплого сезона 2019.

  • Спортивный стиль

Женственность и спорт – две самые актуальные тенденции сегодня. 

Какие модели очков подходят разным формам лица больше

  • Квадратная форма

Идеально подойдут авиаторы и очки с яркой или темной оправой и низкой перемычкой.

Не подходят квадратной форме лица - квадратные и прямоугольные очки.

  • Круглая форма

Круглой форме лица подойдут очки с широкими дужками, прямоугольной или квадратной формы. 

Не подходят - круглые и большие очки, закрывающие скулы.

  • Треугольная форма 

Квадратные или прямоугольные очки с закругленными краями для треугольной формы - идеальный вариант.

Не подходят - громоздкие очки с большим количеством деталей или очки без нижней оправы.

  • Овальная форма

Для такой формы лица подойдут очки любой формы с любой оправой, так что можно экспериментировать.

  • Вытянутая форма

Для вытянутой формы лица отлично подойдут большие очки практически любой формы оправы.

Совсем не выгодно будут смотреться маленькие очки или очки без оправы. 

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