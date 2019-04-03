Массаж для коррекции фигуры: какой выбрать

Массаж может быть аппаратным или ручным, в зависимости от проблемы массажист подбирает необходимый, пишет Ivona.

Аппаратный массаж

LPG

Считается, что этот вид массажа безопасная альтернатива липосакции. При помощи двух валиков специального аппарата фиксируются складки проблемной зоны и удерживаются за счет вакуума. Происходит уничтожение локально расположенных жировых клеток, а также уменьшается целлюлит. Побочный эффект этого массажа - синяки в местах, где делалась процедура.

Гидромассаж

Из-за воздействия струи воды под давлением на проблемных участках тела, массаж проходит болезненно. Во время гидромассажа происходит разрушение жировых клеток. Нужно быть готовой к тому, что после этой процедуры остаются синяки.

Вакуумный

​Благодаря этому массажу стимулируется обмен веществ, усиливается приток крови. В вакуумном массаже задействован компрессор, который прорабатывает проблемные участки. От этой процедуры также остаются синяки.

Ручной массаж

Антицеллюлитный

Этот вид массажа стимулирует процессы внутри организма и помогает вывести лишнюю воду и шлаки из жировых клеток. Процедура с двумя стадии, во время первой запускается лимфа, во время второй прогревается кожа, благодаря чему происходит расслоение жировой ткани.

Французский моделирующий

Этот массаж снимает отечность и улучшает работу лимфодренажной системы Разминающие, растирающие, щипковые, растягивающие движения вдоль лимфотока помогают коже стать упругой.

SLIM

​Процедура, которая тонизирует мышцы, стимулирует венозную кровь и движение лимфы, а также создает лифтинговый эффект. Это массаж с обертыванием, которые прорабатывает все проблемные области.

Стоит обратить внимание на то, что есть противопоказания.

Массаж нельзя делать:

если есть сердечный заболевания;

проблемы свертываемости крови;

кожные высыпания в области проведения процедуры;

заболевания вен и сосудов.

Аппаратный массаж запрещен: