Ср, 3.04.2019

Массаж для коррекции фигуры: какой выбрать

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Массаж.

ФОТО: SCANPIX

Начиная борьбу с лишним весом мы делаем основной акцент на физические нагрузки и сбалансированное питание. Некоторым зонам тела необходимо уделять особое внимание и делать дополнительные  процедуры, чтобы обрести фигуру мечты. Массаж помогает уменьшить жировые отложения, улучшить состояние коже и разогнать метаболизм.

Массаж может быть аппаратным или ручным, в зависимости от проблемы массажист подбирает необходимый, пишет Ivona.

Аппаратный массаж

  • LPG

Считается, что этот вид массажа безопасная альтернатива липосакции.  При помощи двух валиков специального аппарата фиксируются складки проблемной зоны и удерживаются за счет вакуума. Происходит уничтожение локально расположенных жировых клеток, а также уменьшается целлюлит. Побочный эффект этого  массажа -  синяки в местах, где делалась процедура. 

  • Гидромассаж

Из-за воздействия струи воды под давлением на проблемных участках тела, массаж проходит болезненно. Во время гидромассажа происходит разрушение жировых клеток. Нужно быть готовой к тому, что после этой процедуры остаются синяки.

  • Вакуумный

Благодаря этому массажу стимулируется обмен веществ, усиливается приток крови. В вакуумном массаже задействован компрессор, который прорабатывает проблемные участки. От этой процедуры также остаются синяки.

Ручной массаж

  • Антицеллюлитный

Этот вид массажа стимулирует процессы внутри организма и помогает вывести лишнюю воду и шлаки из жировых клеток. Процедура с двумя стадии, во время первой запускается лимфа, во время второй прогревается кожа, благодаря чему происходит расслоение жировой ткани.

  • Французский моделирующий

Этот массаж снимает отечность и улучшает работу лимфодренажной системы Разминающие, растирающие, щипковые, растягивающие движения вдоль лимфотока помогают коже стать упругой.

  • SLIM

Процедура, которая тонизирует мышцы, стимулирует венозную кровь и движение лимфы, а также создает лифтинговый эффект. Это массаж с обертыванием, которые прорабатывает все проблемные области.

Стоит обратить внимание на то, что есть противопоказания.

Массаж нельзя делать:

  • если есть сердечный заболевания;
  • проблемы свертываемости крови;
  • кожные высыпания в области проведения процедуры;
  • заболевания вен и сосудов.

Аппаратный массаж запрещен:

  • при беременности;
  • острых вирусных инфекциях;
  • активной стадии хронических заболеваний;
  • после операций.

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