Массаж для коррекции фигуры: какой выбрать

Начиная борьбу с лишним весом мы делаем основной акцент на физические нагрузки и сбалансированное питание. Некоторым зонам тела необходимо уделять особое внимание и делать дополнительные процедуры, чтобы обрести фигуру мечты. Массаж помогает уменьшить жировые отложения, улучшить состояние коже и разогнать метаболизм.
Массаж может быть аппаратным или ручным, в зависимости от проблемы массажист подбирает необходимый, пишет Ivona.
Аппаратный массаж
- LPG
Считается, что этот вид массажа безопасная альтернатива липосакции. При помощи двух валиков специального аппарата фиксируются складки проблемной зоны и удерживаются за счет вакуума. Происходит уничтожение локально расположенных жировых клеток, а также уменьшается целлюлит. Побочный эффект этого массажа - синяки в местах, где делалась процедура.
- Гидромассаж
Из-за воздействия струи воды под давлением на проблемных участках тела, массаж проходит болезненно. Во время гидромассажа происходит разрушение жировых клеток. Нужно быть готовой к тому, что после этой процедуры остаются синяки.
- Вакуумный
Благодаря этому массажу стимулируется обмен веществ, усиливается приток крови. В вакуумном массаже задействован компрессор, который прорабатывает проблемные участки. От этой процедуры также остаются синяки.
Ручной массаж
- Антицеллюлитный
Этот вид массажа стимулирует процессы внутри организма и помогает вывести лишнюю воду и шлаки из жировых клеток. Процедура с двумя стадии, во время первой запускается лимфа, во время второй прогревается кожа, благодаря чему происходит расслоение жировой ткани.
- Французский моделирующий
Этот массаж снимает отечность и улучшает работу лимфодренажной системы Разминающие, растирающие, щипковые, растягивающие движения вдоль лимфотока помогают коже стать упругой.
- SLIM
Процедура, которая тонизирует мышцы, стимулирует венозную кровь и движение лимфы, а также создает лифтинговый эффект. Это массаж с обертыванием, которые прорабатывает все проблемные области.
Стоит обратить внимание на то, что есть противопоказания.
Массаж нельзя делать:
- если есть сердечный заболевания;
- проблемы свертываемости крови;
- кожные высыпания в области проведения процедуры;
- заболевания вен и сосудов.
Аппаратный массаж запрещен:
- при беременности;
- острых вирусных инфекциях;
- активной стадии хронических заболеваний;
- после операций.