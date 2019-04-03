Взболтать, но не смешивать: что может сказать о мужчине любимый алкогольный напиток

Пиво

Мужчины, предпочитающие пиво, легки на подъем, с ними приятно общаться и можно оставаться самой собой. Такие парни всегда открыты к новым впечатлениям и ощущениям, они становятся душой любой, даже незнакомой, компании. Для них абсолютно не важно общественное мнение, а внешнему виду они всегда предпочитают духовное богатство и красоту.

Вино

Этот напиток выбирают интеллигентные интеллектуалы. Они любят комфорт, для отдыха выбирают гастрономические путешествия и экстриму всегда предпочтут уют и домашнюю обстановку. Для таких мужчин важны хорошие манеры, иногда они могут показаться лишком надменными, но это скорее защитная реакция, за которой прячется тонкая, ранимая натура.

Коньяк

Те мужчины, которые отдают предпочтение коньяку, настоящие упрямцы и консерваторы. Они ценят смелость и решительность, всегда сдерживают свои обещания и от окружающих требуют того же. Такие мужчины очень преданы своей семьи, настоящая дружба для них - не пустое слово, но они могут пожертвовать своими близкими ради достижения своей цели, особенно если речь идет о деле всей их жизни.

Водка

Такие мужчины прямолинейны и не привыкли бросать слов на ветер. Они могут быть грубыми и импульсивными, но свои сокровенные чувства им очень тяжело выразить словами, считают, что дела могут быть намного красноречивей. Отдыхают они весело и с размахом, но четко понимают границы дозволенного. Эти мужчины любят свою работу и ценят в человеке ум и простоту.

Текила

Текилу в основном предпочитают тусовщики. Жизнь для них - сплошной праздник, шведский стол, из которого они выбирают все самое вкусное и сочное. Это творческие натуры, их вдохновляют художники, музыканты. Такие мужчины не созданы для длительных отношений: в каждую встречную женщину они влюбляются по-настоящему, но быстро остывают, предпочитая тихому вечеру с возлюбленной веселую вечеринку, обещающую много интересных знакомств.

Джин

Основной чертой мужчины, который предпочитает джин, является человеколюбие. Он привык доверять всем, из-за чего часто обжигается. Но это не мешает ему прислушиваться к своей интуиции и руководствоваться чувствами во всем: и на работе и в жизни. Также он тщательно следит за своей внешностью, но не выходит в этом за рамки разумного. При знакомстве с девушкой, обращает в первую очередь внимание на общие интересы.

Виски

Харизматичный красавчик с обаятельной улыбкой. С дамами любого возраста и внешности неизменно галантны, любят быструю езду и оружие. Могут поддержать любой разговор и моментально находят общий язык с любым человеком.

Ром