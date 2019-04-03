Взболтать, но не смешивать: что может сказать о мужчине любимый алкогольный напиток

Хотите узнать о мужчине чуть больше, чем он сам говорит о себе? Просто понаблюдайте за тем, каким алкогольным напиткам он отдает предпочтение. Что может рассказать о характере мужчины его алкогольный напиток? На этот вопрос ответит Ivona.
- Пиво
Мужчины, предпочитающие пиво, легки на подъем, с ними приятно общаться и можно оставаться самой собой. Такие парни всегда открыты к новым впечатлениям и ощущениям, они становятся душой любой, даже незнакомой, компании. Для них абсолютно не важно общественное мнение, а внешнему виду они всегда предпочитают духовное богатство и красоту.
- Вино
Этот напиток выбирают интеллигентные интеллектуалы. Они любят комфорт, для отдыха выбирают гастрономические путешествия и экстриму всегда предпочтут уют и домашнюю обстановку. Для таких мужчин важны хорошие манеры, иногда они могут показаться лишком надменными, но это скорее защитная реакция, за которой прячется тонкая, ранимая натура.
- Коньяк
Те мужчины, которые отдают предпочтение коньяку, настоящие упрямцы и консерваторы. Они ценят смелость и решительность, всегда сдерживают свои обещания и от окружающих требуют того же. Такие мужчины очень преданы своей семьи, настоящая дружба для них - не пустое слово, но они могут пожертвовать своими близкими ради достижения своей цели, особенно если речь идет о деле всей их жизни.
- Водка
Такие мужчины прямолинейны и не привыкли бросать слов на ветер. Они могут быть грубыми и импульсивными, но свои сокровенные чувства им очень тяжело выразить словами, считают, что дела могут быть намного красноречивей. Отдыхают они весело и с размахом, но четко понимают границы дозволенного. Эти мужчины любят свою работу и ценят в человеке ум и простоту.
- Текила
Текилу в основном предпочитают тусовщики. Жизнь для них - сплошной праздник, шведский стол, из которого они выбирают все самое вкусное и сочное. Это творческие натуры, их вдохновляют художники, музыканты. Такие мужчины не созданы для длительных отношений: в каждую встречную женщину они влюбляются по-настоящему, но быстро остывают, предпочитая тихому вечеру с возлюбленной веселую вечеринку, обещающую много интересных знакомств.
- Джин
Основной чертой мужчины, который предпочитает джин, является человеколюбие. Он привык доверять всем, из-за чего часто обжигается. Но это не мешает ему прислушиваться к своей интуиции и руководствоваться чувствами во всем: и на работе и в жизни. Также он тщательно следит за своей внешностью, но не выходит в этом за рамки разумного. При знакомстве с девушкой, обращает в первую очередь внимание на общие интересы.
- Виски
Харизматичный красавчик с обаятельной улыбкой. С дамами любого возраста и внешности неизменно галантны, любят быструю езду и оружие. Могут поддержать любой разговор и моментально находят общий язык с любым человеком.
- Ром
Ром предпочитают бунтари с горячим сердцем. Это страстные, авантюрные натуры. Их удел - одиночество, ведь они всегда будут предпочитать свободу семейным обязательствам.